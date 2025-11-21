Las ventas de la industria aumentan en La Rioja un 0,6% en septiembre

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria mejoró en La Rioja un 0,6 por ciento en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,7 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,3 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+10,5 por ciento), Galicia (+9,5 por ciento) y Cantabria (+6,6 por ciento) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en septiembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Castilla y León con las caídas más grandes de un 1,6 por ciento, 1,4 por ciento y un 1,4 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 1,7 por ciento en La Rioja, 1 puntos de diferencia con la media nacional (0,7 por ciento).