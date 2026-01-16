Las ventas del sector servicios aumentan en La Rioja un 4,2% en noviembre

Archivo - Autonomos, servicios, furgoneta - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de La Rioja aumentó su facturación un 4,2 por ciento el pasado mes de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,2 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,4 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en noviembre con Comunitat Valenciana (+7,20 por ciento), País Vasco (+6,80 por ciento) y Aragón (+6,30 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha (2,70 por ciento), Andalucía (3,00 por ciento) y Asturias (3,00 por ciento).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6 por ciento en La Rioja, 1,4 puntos más que la media nacional (4,6 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,5 por ciento en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,24 por ciento.