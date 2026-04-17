Las ventas del sector servicios aumentan en La Rioja un 5,7% en febrero

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LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de La Rioja aumentó su facturación un 5,7 por ciento el pasado mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 4,1 puntos más que la media nacional, que fue del 1,6 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (+5,9 por ciento), Navarra (+5,8 por ciento) y La Rioja (+5,7 por ciento) fueron las que registraron mayores subidas en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, Madrid, y Castilla y León con las caídas más grandes de un 3,4 por ciento, 1,2 por ciento, y un 1,1 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,3 por ciento en La Rioja, 2,4 puntos más que la media nacional (0,9 por ciento).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,3 por ciento en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla - La Mancha que registró una caída del 0,14 por ciento.