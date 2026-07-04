Verduras de hoja verde y brócoli para respirar mejor: así protegen tu pulmones frente a enfermedades crónicas

Archivo - Verduras de hoja verde: brócoli, espinacas, romero. - AAMULYA/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comer verduras podría ser la clave para respirar mejor, según un nuevo estudio de la Universidad Edith Cowan (ECU), en Australia, que ha revelado que las personas que consumen más alimentos ricos en vitamina K1, como las verduras de hoja verde, pueden reducir su riesgo de padecer enfermedades pulmonares crónicas.

Investigadores del Instituto de Investigación en Innovación Nutricional y Sanitaria de la ECU analizaron las dos formas principales de vitamina K en nuestra dieta: K1, que se encuentra en alimentos como las espinacas, la col rizada y el brócoli, y K2, que se encuentra en la carne, los huevos y los productos lácteos.

Descubrieron que quienes consumían más vitamina K1 tenían menos probabilidades de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una enfermedad pulmonar potencialmente mortal que empeora progresivamente y dificulta la respiración.

Los resultados de este estudio, publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition', sugieren por tanto que añadir más verduras a tu plato podría ayudar a mantener tus pulmones en mejor estado a medida que envejeces.

"Durante una década, hicimos un seguimiento a más de 179.000 adultos y descubrimos que las personas que consumían más verduras de hoja verde ricas en vitamina K1 tenían una mejor función pulmonar y eran menos propensas a desarrollar EPOC", explica Chengfeng Li, investigador de la ECU que realicó el estudio como parte de su investigación doctoral.

"Una ración extra de verduras de hoja verde como la col rizada, aproximadamente entre una taza y media y dos tazas al día, es una forma factible de aumentar la ingesta de vitamina K1", subraya.

El estudio reveló que las personas con mayor ingesta de vitamina K1 tenían un riesgo de EPOC aproximadamente un 16 por ciento menor en comparación con aquellas que consumían la menor cantidad. Además, presentaban un mejor rendimiento pulmonar, lo que significa que sus pulmones podían contener y mover más aire, una señal clave de buena salud respiratoria.

"Es probable que la vitamina K active una proteína que protege las fibras elásticas de los pulmones, las diminutas estructuras que permiten que los pulmones se expandan y se contraigan --apunta el profesor asociado Marc Sim--. Cuando estas fibras se degradan, la respiración se dificulta con el tiempo. Este nutriente puede ayudar a mantener la flexibilidad del tejido pulmonar y prevenir daños".

El segundo tipo, la vitamina K2, presente en la carne y los huevos, no mostró ningún beneficio para el riesgo de EPOC, aunque se asoció con una función pulmonar algo mejor con ingestas moderadas.

Los investigadores creen que probablemente el mismo mecanismo protector se aplica a la vitamina K2, pero cualquier beneficio podría quedar enmascarado por los alimentos con los que se consume junto con ella.

Por el contrario, las verduras de hoja verde ricas en vitamina K1 aportan nutrientes adicionales como fibra y antioxidantes que pueden potenciar su efecto, mientras que las principales fuentes de vitamina K2, como la carne procesada y la carne roja, están relacionadas con peores resultados para la salud.

El estudio tampoco encontró ningún vínculo entre la vitamina K y el asma, lo que sugiere que la vitamina K puede ser más relevante para el daño pulmonar a largo plazo que para las afecciones alérgicas.

Pero también aclaran que no eliminará los efectos del tabaquismo. "Lo más importante que puedes hacer por tus pulmones es dejar de fumar y reducir tu exposición a la contaminación ambiental --recuerda Li--, pero una dieta saludable aún puede desempeñar un papel de apoyo al contrarrestar parte del daño causado por estos factores nocivos. Consumir más verduras de hoja verde es un paso sencillo que podría ayudar a mantener la salud pulmonar a largo plazo", concluye.