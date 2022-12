Verificar la identificación de una empresa y consultar opiniones, claves para una compra 'on line' segura

Jornada de la OMIC de Logroño sobre las compras 'on line'

Jornada de la OMIC de Logroño sobre las compras 'on line'

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Verificar la identificación de una empresa, a través de su propia web, y consultar opiniones sobre la firma o sobre algún producto concreto son claves que los consumidores deben tener en cuenta a la hora de realizar una compra 'on line' segura.

Son algunos de los asuntos que se han repasado este lunes en la jornada informativa 'Compras on line seguras', que ha organizado la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para tratar de resolver las dudas de la ciudadanía respecto al comercio electrónico y el uso seguro de internet.

Un encuentro que ha inaugurado el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha señalado que "ante la cercanía de la Navidad, la OMIC ha organizado esta jornada para abordar las compras por internet y el comercio electrónico".

"Llegan a esta oficina casos donde se han producido estafas o prácticas no aconsejables y nos parecía necesario que toda esa información pudiera trasladarse a la ciudadanía, a través de un asesoramiento experto, para ver qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una compra a través de internet, en qué podemos fijarnos para que esa actividad sea segura o cómo podemos reclamar en caso de necesidad", ha señalado el primer edil logroñés.

La ponente principal de la jornada ha sido Joaquina Galindo, jefa de sección de Inspección de Consumo de la Comunidad Autónoma de Murcia, quien ha considerado "fundamental" tener "mucha precaución, fijarnos en si la web donde queremos comprar tiene candado, lo que significa que es segura; o si figuran todos los datos de la empresas en la propia web".

Por eso, ha recomendado que, si no se encuentra esa información "es mejor no continuar" con la compra. Del mismo modo, ha apuntado como "muy importante hacer caso de las opiniones, si vemos que ha habido problemas antes con una página, debemos dudar", lo mismo que si "hay ofertas muy llamativas, lo muy barato no suele ofrecer garantías".

En cualquier caso, y pese a todas las precauciones, la experta ha reconocido que "no estamos libres nunca de que ocurra algo". Un caso en el que ha subrayado que "si tenemos que hacer una reclamación, lo mismo que la compra se ha hecho en la web, la reclamación debe poder hacerse por esta misma vía".

Si no es así, se puede ir recurriendo por orden jerárquico a las oficinas de consumo, a los servicios de inspección, a la junta arbitral "sabiendo siempre que ésta es voluntaria" y, en última instancia, a los tribunales ordinarios. "Lo peor es no tener localizada a la empresa", ha señalado Galindo, quien, en estos casos, apuesta por presentar denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil "que, gracias a varias denuncias, no será la primera vez que detectan y cierran páginas fraudulentas".

En la sesión inaugural también ha participado el concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, quien ha explicado que "el comercio electrónico está en auge, especialmente desde el confinamiento, algo que está modificando los hábitos de consumo y los patrones de compra".

"Las plataformas de compra electrónica se han generalizado y de forma paulatina las compras on line van ganando terreno al volumen de compras físicas, por lo que debemos conocer nuestros derechos y estar preparados, informados y atentos ante posibles prácticas fraudulentas o no deseables, un trabajo en el que la ciudadanía se puede apoyar en entidades como la OMIC", ha añadido.

OMIC, 36 AÑOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.

Tras su puesta en marcha en el año 1986 en el antiguo edificio de La Gota de Leche, la OMIC defiende a los consumidores y consumidoras; informa sobre sus derechos como, por ejemplo, el desistimiento en la compra; ejerce una labor de mediación y gestión de sus reclamaciones; y, además, colabora con los centros escolares en acciones formativas referentes al consumo.

"El objetivo de esta oficina es que la ciudadanía esté mejor informada y formada para que pueda defender sus derechos, al margen de que cuenten con este servicio municipal para recibir asesoramiento o tramitar sus reclamaciones de forma gratuita", ha señalado el concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne.

Durante esta larga trayectoria el equipo técnico de la OMIC ha visto cómo las reclamaciones han ido cambiando de foco en los últimos años. "Si ahora el sector de telecomunicaciones o los suministros energéticos son los que generan más descontento y demandas, en la época de la burbuja inmobiliaria las denuncias estaban centradas en defectos de construcción o en la variación de la vivienda recibida conforme a la adquirida sobre plano, por ejemplo", ha añadido el edil Kilian Cruz-Dunne.

En conjunto, durante el pasado ejercicio, la OMIC realizó 12.626 actuaciones (11.387 consultas y también gestionó 1.239 reclamaciones), lo que supone un incremento de 1.226 respecto al año anterior, lo que supone más de 34 intervenciones diarias.

Las consultas y reclamaciones relacionadas con los suministros de gas y luz debido a la modificación normativa y el incremento de precios, así como las telecomunicaciones son los ámbitos que generan mayor interés entre las personas usuarias de la Oficina.

También ha registrado un aumento de consultas el cartel de vehículos de ciertas marcas y su incremento de precios para vehículos adquiridos entre 2006 y 2013, tal y como informó la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia.

En el sector servicios, el principal tema consultado o reclamado fue el de los servicios de telefonía móvil, telefonía fija e internet (9.568), lo que representa más del 45% del total. También hubo un importante incremento de las consultas y reclamaciones relacionadas con el sector gas y electricidad (939) motivada por cambios en la normativa, altas irregulares o cobros indebidos, etc.