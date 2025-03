Veterinarios riojanos, contra la vigente Ley de Medicamentos;" Nos coarta y merma nuestro criterio clínico"

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Veterinarios riojanos han participado este miércoles en una concentración frente a la Delegación de Gobierno para mostrar su rechazo al nuevo decreto de regulación de medicamentos que les restringe la libertad de prescripción de determinados fármacos, especialmente el caso de los antibióticos. "Nos limita, nos coarta y merma nuestro criterio clínico".

Además reclaman "ser escuchados y atendidos" porque los veterinarios "son los únicos profesionales cualificados para prescribir y garantizar el uso responsable de medicamentos en animales. Nuestra labor protege la salud animal y, por extensión, la salud pública", tal y como ha indicado la portavoz de la concentración en La Rioja, Mercedes Peciña.

Piden también ser considerados sanitarios y que sus servicios estén exentos de IVA.

Frente a varias pancartas donde se podían leer 'Somos veterinarios. Somos sanitarios', 'Por una Ley de medicamento que permita dispensar como el resto de Europa' o 'Basta ya', la portavoz se ha dirigido a los medios para explicar que "hoy nos unimos para defender la salud animal, la salud pública y la dignidad de la profesión veterinaria".

"NOS SENTIMOS GRAVEMENTE AFECTADOS"

Todo ello en una concentración que es colectiva en todas las delegaciones y subdelegaciones de España porque "nos sentimos gravemente afectados por la vigente Ley de medicamentos".

Peciña ha asegurado que dicho Real Decreto 666-2023, del que piden su derogación, "no solo nos cohíbe y nos coarta en la prescripción de antibióticos sino que realmente merma nuestro criterio clínico en base a que nosotros nos guiemos por fichas técnicas de cualquier fármaco y medicamento".

Además, "nos ponen cascadas de prescripción veterinaria que son imposibles de hacer". Como ha explicado, "nosotros nos formamos continuamente, creemos en la evidencia científica, somos sanitarios y nos guiamos por eso y vamos a seguir prescribiendo siempre en función de lo que mejor sea para salvar vidas, no de una ficha técnica o de lo que nos marque un papel".

Con el sistema instaurado desde el pasado mes de enero denominado 'Presvet' "que es más burocrático", la veterinaria asegura que "nos ralentiza las consultas porque implica que, con una receta, tengas que rellenar prácticamente 18 campos, en Europa no piden tanto, con lo cual pierdes prácticamente media hora solamente en hacer la receta; en calcular la dosis, en cuánto va a gastar...".

"Todo ello es absurdo, creo que en medicina humana no se hace y no entendemos muy bien por qué a nosotros ahora nos piden y nos exigen eso, a costa de multas, si no hacemos una correcta receta y la subimos en los 15 días que tenemos, pues de 1.200.000 euros".

Como considera sí que hay opción para modificar o derogar este decreto "y por eso nosotros vamos a seguir movilizándonos hasta que el ministro Luis Planas quiera reunirse con nosotros, nos escuche y deje de mentir, porque lo que dijo el otro día en el Senado es falso, no tenemos libertad de prescripción bajo ningún concepto, no se nos permite prescribir según nuestro conocimiento y nuestro criterio clínico".

"No somos unas personas que cuidan perritos y gatitos, que también, sino que hay otras especies, cada una necesita su registro, necesita un criterio de dispensación, no es lo mismo un periquito que un perro y no me vale una ficha técnica", ha destacado.

21% DE IVA

Además, en el acto de concentración se ha leído un manifiesto en el que, entre otros asuntos, también han mostrado su disconformidad "con el IVA injusto que discrimina la salud animal".

En este sentido -explica- "la salud animal es una prioridad, sin embargo en España se mantiene gravada con un IVA general del 21 por ciento. Esto encarece considerablemente los tratamientos, perjudicando especialmente a los propietarios más vulnerables y afectando negativamente al bienestar animal". Por ello reclaman "un IVA reducido".

Exigen -finalmente- que la legislación veterinaria española se equipare a los estándares europeos. "Una regulación justa que nos permita seguir protegiendo la salud animal, la salud pública y dignificando nuestra profesión".