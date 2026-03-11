El VI Festival de Escuelas de Jotas de La Rioja reunirá el día 21 a más de un centenar de joteros en el Bretón de Haro

El VI Festival de Escuelas de Jota de La Rioja reunirá el día 21 a más de un centenar de joteros en el Bretón de Haro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Haro, celebrará el sábado 21 de marzo, a las 18,30 horas, en el Teatro Bretón de la localidad jarrera, el VI Festival de Escuelas de Jota de La Rioja, un encuentro que reunirá a más de 100 intérpretes procedentes de distintas escuelas de la comunidad y que contará con acceso libre mediante invitación.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y los alumnos Jairo Blanco y Jorge Collado, han presentado este miércoles esta nueva edición.

Tras la recuperación del festival el pasado año en Rincón de Soto, una década después de su última convocatoria, la iniciativa continúa su itinerancia con parada en Haro, "consolidando así un proyecto que refuerza la difusión y transmisión de la jota como una de las principales señas de identidad cultural de La Rioja", como ha resaltado el consejero.

En este sentido, Pérez Pastor ha destacado que "la jota es la voz del pueblo o una de las formas que tiene el pueblo de expresarse culturalmente en La Rioja".

Asimismo, ha subrayado que el festival, recuperado el pasado año tras casi una década sin celebrarse, continúa su recorrido por distintos municipios de la comunidad porque "la jota la tiene que disfrutar todo el mundo y por eso este festival va itinerando por La Rioja".

El consejero ha recordado también el valor patrimonial de esta manifestación cultural al señalar que "la jota está considerada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en La Rioja", con el máximo nivel de protección cultural.

Por su parte, Guadalupe Fernández ha afirmado que "para Haro es un auténtico orgullo que este festival llegue a nuestra ciudad, porque vuelve a convertirla en punto de encuentro de la cultura, la tradición y el folclore riojano".

La alcaldesa ha querido reconocer además el trabajo que realizan las escuelas participantes y ha destacado que "detrás de cada actuación hay muchas horas de ensayo, aprendizaje y pasión por mantener viva una tradición que forma parte de lo que somos los riojanos".

En este sentido, ha valorado especialmente el esfuerzo realizado en municipios de La Rioja Baja para mantener vivas estas escuelas y ha animado a que iniciativas similares puedan impulsarse también en La Rioja Alta para seguir fortaleciendo esta manifestación cultural.

Durante la presentación, el alumno de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja, Jorge Collado, ha agradecido la oportunidad de participar en este encuentro y ha animado al público a asistir al festival.

Ha reseñado que "para nosotros es una oportunidad increíble poder mostrar el trabajo que realizamos durante todo el año y compartir con el público una tarde que seguro será estupenda".

PARTICIPANTES.

Las escuelas participantes serán la Escuela de Jotas Antonio García, de Rincón de Soto, dirigida por Ainara Martínez; Amigos de la Jota, de Alfaro; Joteras y Joteros de Calahorra; y la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja, integrada en el taller de Música Tradicional Bonifacio Gil y dirigida por Diego Urmeneta.

Cada formación interpretará cuatro jotas en distintos formatos -solista, dúo, grupo y pasacalles-, ofreciendo una muestra representativa de la riqueza y diversidad de este género tradicional. El acto concluirá con la interpretación conjunta de "Riojano de pura cepa" por parte de todos los participantes.

La duración prevista del festival es de aproximadamente 90 minutos. Las invitaciones pueden recogerse en el Centro Municipal de Cultura de Haro (calle San Martín, 1) y a través de la web municipal https://culturaydeporte.haro.org/

HOMENAJE.

Durante el desarrollo del festival se rendirá homenaje al compositor riojano José Ignacio Galilea Antón 'El Albeldeño', un jotero y destacado defensor de la jota riojana que ha desarrollado una intensa actividad como intérprete y letrista.

Así, Pérez Pastor ha destacado que "es una de las personas que más luchó para que la jota riojana no quedara solapada por otras variantes de la jota del Ebro y para que se conservara con sus propias características".

Galilea fue impulsor de la Agrupación Unidos por la Música y del Festival de Jotas 'Valle del Iregua', celebrado en su Albelda natal, además de participar activamente en el proceso que llevó a la declaración de la Jota Riojana como Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2017.

Ha grabado jotas en disco y casete, entre ellas el álbum 'Ignacio el Albeldeño. Canta a La Rioja', y llegó a componer más de mil letras de jota. El homenajeado ya ha recibido la placa, al encontrarse delicado de salud, un reconocimiento que, en palabras de Pérez Pastor, "le ha hecho muchísima ilusión".

En otras convocatorias esta distinción ha reconocido la trayectoria de referentes como el jotero Antonio García o el grupo Los Amuri, el compositor Ángel Sáez Benito, la folclorista Isidra Santos, Jesús Leorza, los miembros de la Peña Rondalosa como impulsores del tradicional festival mateo, así como la Asociación de Joteros Antonio García de Rincón de Soto.