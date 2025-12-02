El vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja recibe la insignia de oro de la FESBAL

Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 2 diciembre 2025 11:10

   LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual-Salcedo, recibe la insignia de oro de la FESBAL, como exmiembro del Comité Ejecutivo.

   Una entrega que se hizo coincidiendo con los Premios de Espiga de Oro 2025, que recibieron Nesspreso; Premios Apoyo Logístico 2025, al Consum; Premios Felicidad 2025 a Crédito y Caución y Premios Comunicación 2025, a la Asociación de la Prensa de Madrid.

   Y concedieron Espigas Autonómicas a la Fundación Michelín de Burgos; Fundación Alimerka de Asturias y Angulas Aguinaga de Guipuzkoa. Y al vicepresidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual-Salcedo le dieron la insignia de Oro de la FESBAL por ser exmiembro del Comité Ejecutivo.

   También concedieron Insignias de Oro a las personas voluntarios más veteranas, que fueron recibidos personalmente a Mercedes Benítez Sánchez de Melilla; Emilio Portillo Rubio de Huelva; Leopoldo Isabel Yuguero de Segovia; Pablo Prada Hernández de Madrid; Manuel Lanza Alandi de Toledo y Daniel Fernández Conde de Áraba.

