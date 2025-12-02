El vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja recibe la insignia de oro de la FESBAL

El vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual recibe la insignia de oro de la FESBAL - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual-Salcedo, recibe la insignia de oro de la FESBAL, como exmiembro del Comité Ejecutivo.

Una entrega que se hizo coincidiendo con los Premios de Espiga de Oro 2025, que recibieron Nesspreso; Premios Apoyo Logístico 2025, al Consum; Premios Felicidad 2025 a Crédito y Caución y Premios Comunicación 2025, a la Asociación de la Prensa de Madrid.

Y concedieron Espigas Autonómicas a la Fundación Michelín de Burgos; Fundación Alimerka de Asturias y Angulas Aguinaga de Guipuzkoa. Y al vicepresidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual-Salcedo le dieron la insignia de Oro de la FESBAL por ser exmiembro del Comité Ejecutivo.

También concedieron Insignias de Oro a las personas voluntarios más veteranas, que fueron recibidos personalmente a Mercedes Benítez Sánchez de Melilla; Emilio Portillo Rubio de Huelva; Leopoldo Isabel Yuguero de Segovia; Pablo Prada Hernández de Madrid; Manuel Lanza Alandi de Toledo y Daniel Fernández Conde de Áraba.