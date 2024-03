Víctimas del Terrorismo dicen que hay que acompañarles "de por vida" porque lo que "nos pasó fue injusticado"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y delegado en La Rioja, Víctor López, ha afirmado que a las víctimas "hay que acompañarnos de por vida, dándonos el lugar que nos merecemos, reconociendo lo que nos pasó fue injustificado; sin doble lectura y sin excusa".

Ha sido en el acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se ha desarrollado en Logroño, en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, situado en el Espolón. Han asistido, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz o el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Tras guardarse un minuto de silencio en memoria de las víctimas, ha tomado la palabra López que ha recordado, cuando se cumplen veinte años de los atentados del Madrid, que ese 11 de marzo de 2004 "se produjo el mayor acto de solidaridad y empatía que se recuerda", por lo que "eso es lo que nos trae a todos hoy aquí; nuestra voluntad de recordar y demostrar nuestra máxima empatía con todo aquel día que lo perdieron todos".

Ha recordado que ese día "no atacaron a nadie en concreto", sino que "atacaron a España". "Es muy importante que las víctimas del terrorismo contemos la historia y se nos escuche, así como que los jóvenes de España sepan qué ha pasado", ha apostillado.

"SENSACIÓN DERROTA"

No obstante, el delegado de la AVT ha lamentado que las víctimas "tenemos hoy una sensación de derrota total y no es para menos". "Todos los terroristas cumplen condenas cerca de sus casas y eso es lo que han conseguido el tercer grado sin hacer prácticamente nada", al tiempo que ha asegurado que "no está garantizado que nuestros asesinos cumplan íntegramente sus condenas". Para López, el relato que "está calando en este país es el de que hubo dos bandos, con víctimas en ambos".

"Bildu es ahora la luz que ilumina a España, un partido joven, de izquierda, con ideas frescas, que protege a la clase trabajadora y que vela por los intereses del pueblo, y las víctimas del terrorismo somos vengativas, porque estamos ancladas en el pasado o estamos politizadas", ha criticado.

Ha asegurado, en su intervención, que "no nos vamos a rendir, por más piedras que nos pongan en el camino; no van a conseguir silenciarnos jamás, aunque tengamos cada vez menos altavoces, aunque nos limiten los medios materiales y humanos para seguir trabajando por y para las víctimas del terrorismo".

El acto ha concluido depositando ramos de flores, por parte de asociaciones, instituciones y partidos políticos, en el Monumento de las Víctimas del Terrorismo.