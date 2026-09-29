'Vidas de Rafael Azcona': Un 'álbum de recuerdos' que recorre las facetas creativas y vitales del guionista logroñés

Presentación de la exposición 'Vidas de Rafael Azcona', impulsada en Madrid por la SGAE. - ALBERTO CARRASCO

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha estado presente esta mañana, en la madrileña sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en la inauguración de la exposición 'Vidas de Rafael Azcona', concebida como un álbum de recuerdos que recorre las numerosas y prolíficas facetas creativas y vitales del escritor y guionista.

El acto, al que ha asistido la concejal de Cultura del consistorio logroñés, Rosa Fernández, ha contado con la participación, entre otros, de David Trueba, Javier Cámara y Santiago Tabernero, así como de la vicepresidenta por el Colegio Audiovisual de SGAE, Inés París.

"Cuando hablamos de Rafael Azcona como uno de nuestros vecinos más universales es precisamente por actos como éste, en el que se reconoce el impacto y el influjo que su obra ha tenido en la historia del cine español del siglo XX", ha indicado Rosa Fernández.

"Uno de los objetivos que nos marcamos con la celebración del Año Azcona era precisamente reivindicar su figura y su contribución al cine y a la cultura en general, proyectar su legado hacia las futuras generaciones y situar a su Logroño natal como una ciudad creativa, cultural y abierta al talento", ha sentenciado.

EXPOSICIÓN Y HOMENAJE AUDIOVISUAL DE TRUEBA.

Comisariada por Bernardo Sánchez Salas, la exposición reúne numerosos documentos originales, ejemplares de sus novelas, publicaciones históricas, material gráfico y objetos personales, cedidos por la Fundación Mingote, la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, el Instituto de Estudios Riojanos, el Museo de Historia de Madrid, la editorial Pepitas de Calabaza y diversas colecciones particulares.

Entre ellos, figuran una serie de cuartillas con poemas mecanografiados por el propio Azcona a comienzos de los 50, antes de abandonar su Logroño natal, y primeras ediciones de las novelas que publicó tanto con seudónimo como con su propio nombre.

También se exhibe una selección de sus artículos y viñetas publicados entre 1954 y 1956 en el diario Pueblo, y ejemplares de la revista satírica 'La Codorniz', donde dio a luz a su repelente niño Vicente.

"Célebre internacionalmente por sus guiones cinematográficos y considerado en nuestro país como un maestro de la escritura para el cine y un referente profesional y personal imprescindible, Azcona, en el tiempo entre su juventud en la provincia y la bohemia madrileña de los años 50, también desarrolló otras actividades, como la narrativa, la poesía, el dibujo, el humorismo o las colaboraciones en prensa", ha asegurado Bernardo Sánchez.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Biblioteca Rafael Azcona, ha colaborado en la exposición aportando un retrato del guionista realizado en 1963 por Javier Clavo, una guía comercial/press-book (con forma de abanico) de la película 'Pasodoble' y un anuncio de Variety del pase por la televisión de cable norteamericana de la serie 'Guerrilla'.

Asimismo, estará presente la imagen diseñada por el donostiarra Mikel Casal y que ha servido para conmemorar la celebración del Año Azcona a lo largo de todo 2026 en Logroño.

La muestra se complementa con una pieza audiovisual, titulada 'Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él', realizada por David Trueba.

El cineasta ha tratado de indagar en la filosofía de vida del creador homenajeado mediante "un recorrido por algunas secuencias de películas en cuya escritura colaboró". "Ahí se pueden intuir ciertos elementos recurrentes de su modo de pensar, de su manera de ver el mundo", ha revelado Trueba.

El montaje se exhibirá ininterrumpidamente en un espacio específico de la muestra acondicionado a modo de sala de proyección de época.

CICLO DE CINE 'AZCONA, EN BERLANGA Y MÁS ALLÁ'.

Como complemento a los actos organizados para conmemorar el centenario de su nacimiento, la SGAE ha organizado un ciclo dedicado a Rafael Azcona que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre en la Sala Berlanga y reunirá varias películas en las que trabajó como guionista.

Bajo el título 'Azcona, en Berlanga y más allá', el ciclo reunirá ocho películas con guiones de Rafael Azcona y ofrecerá un recorrido por la amplitud y diversidad de su trayectoria cinematográfica.

La selección se aleja deliberadamente de algunos de sus títulos más conocidos para descubrir otras facetas de su obra, con películas italianas y trabajos realizados junto a cineastas como Carlos Saura, José Luis Cuerda o Fernando Trueba, entre otros.

El homenaje se completa con dos mesas redondas coordinadas por David Trueba, en las que actores y directores que conocieron de cerca al autor abordarán su figura y su obra. Se celebrarán los días 19 y 26 de octubre en la Sala Manuel de Falla de la sede de SGAE en Madrid (c/ Fernando VI, 4).