'El viejo roble' de Ken Loach, este jueves en la matinal de cine 'Bebé' de la UPL

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Cines 7 Infantes acogen este jueves, a las 11,00 horas, la proyección matinal de la Sesión Bebé, organizada por la UPL, pensada para el público en general y sobre todo para que madres y padres puedan ver cine actual acompañados de sus bebés menores de un año. Esta iniciativa ofrece la oportunidad de acudir en horario matinal a la proyección de una película recién estrenada, en versión original subtitulada en español, a precio de día del espectador.

La película que se proyecta es 'The old oak' ('El viejo roble'), última película de Ken Loach, otra radiografía precisa de las formas de depauperación de la clase obrera. Ken Loach cierra la trilogía de películas ambientadas en el norte de Inglaterra que también conforman Yo, Daniel Blake (2016) y Sorry we missed you (2019).

Loach se centra en el abandono de un barrio de antiguos mineros de Durnham, algunos de los cuales se vuelven receptivos a la xenofobia frente a esta dejadez institucional. El británico reivindica la posibilidad de revitalizar la solidaridad obrera en un barrio multicultural.