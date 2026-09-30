Este viernes arranca la décima edición de FITLO con una programación "arriesgada" y con "ideas transgresoras" - FITLO

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO) arranca este viernes 2 de octubre su décima edición bajo el lema 'Venimos a celebrarlo todo' y lo hace con una programación que reafirma su apuesta por las nuevas dramaturgias, la experimentación escénica, la danza contemporánea y las propuestas que utilizan las artes escénicas como espacio desde el que abordar cuestiones sociales de nuestro tiempo.

Desde este viernes 2 hasta el domingo 11 de octubre, FITLO reunirá en Logroño propuestas de compañías y creadores de Argentina, Chile, España, Nicaragua y México, además de programadores y profesionales de las artes escénicas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, España, Estonia y Suiza.

Durante diez jornadas, la capital riojana acogerá danza contemporánea, teatro documental, autoficción, performance, creación colectiva y propuestas de calle. Lenguajes y formatos diversos que rompen con las narrativas tradicionales y ponen el foco en cuestiones como la inmigración, el fracaso, la pérdida, la pobreza, la violencia, el colapso ecológico, la identidad o la diversidad.

La décima edición mantiene así la filosofía que acompaña a FITLO desde su nacimiento en 2017: crecer desde lo local hacia lo global y acercar a una ciudad como Logroño propuestas contemporáneas internacionales que habitualmente quedan fuera de los circuitos de las pequeñas capitales.

Dirigido desde su creación por el argentino Jorge Tesone, FITLO se ha consolidado como un espacio de encuentro entre artistas, profesionales, programadores y espectadores y como una ventana desde La Rioja hacia la creación escénica contemporánea iberoamericana.

UNA PROGRAMACIÓN QUE ASUME RIESGOS.

Dramaturgias vivas, performances e ideas transgresoras de ambos lados del Atlántico en una programación que asume riesgos y arranca este viernes 2 de octubre, a las 20,30 horas en Nave 31, con la pieza la 'Zorra Dorada' de la bailarina y performance aragonesa Elisa Forcano en la que se aborda el tema de la violencia y el abuso.

Una propuesta escénica dura y muy potente con la que comienza la décima edición de FITLO, reconocida en el año 2026 con el premio Max al Mejor Espectáculo Revelación y galardonada también con el premio GODOFF a Mejor Espectáculo en los Premios Godot y el Premio del Jurado Escènia.

Además, este año FITLO propone varios espectáculos de danza contemporánea, una de las disciplinas artísticas que menos figura en las programaciones riojanas, con el poema escénico que surge de la colaboración entre Fernando Renjifo y el bailarín mexicano Shantí Vera en 'Estudios para un Ecce Homo' el sábado 3 de octubre.

La creación coreográfica de la compañía navarra Dinamo Danza en 'Elektrical Body' el domingo 4 de octubre; la pieza escénica feminista 'Las almejas que hablan' creada por Carmen Rojas y la artista riojana Karelis Zambrano el miércoles 7 de octubre o el proyecto 'Solo quería bailar' de la actriz Olalla Hernández que clausurará el Festival el domingo 11 de octubre.

Por otro lado, el lunes 5 de octubre se podrá disfrutar del monólogo de ficción documental 'Dysphoria' de Histrión Teatro para reflexionar sobre los vacíos legales y los dilemas de la identidad de género; el martes 6 de octubre será el turno del espectáculo 'Euforia y Desazón' del director argentino Sergio Boris y la compañía catalana El Eje, en el que el fracaso, la fiesta y la miseria se dan la mano para generar un retrato universal de adultos perdedores.

La obra de creación colectiva 'Colapso' en la que participarán jóvenes de La Rioja tras una residencia de 10 días y que está concebida como una conversación sobre la crisis ecológica se podrá disfrutar el jueves 8 de octubre o del proyecto de auto ficción biodramática y documental del actor, dramaturgo y director chileno Malicho Vaca, el viernes 9 de octubre.

También, durante el segundo fin de semana de FITLO, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre se desarrollará en la Plaza del Mercado la pieza de teatro experimental y de calle 'Una de las cien mil cosas' escrita y dirigida por el dramaturgo argentino Brai Kobla y producida por la compañía Chamán Producciones; el montaje 'Mi madre y el dinero' del actor mexicano Anacarsis Ramos en el que junto a su madre lleva a escena una autoficción en la que indaga en la indefensión social de los trabajadores del estado de Campeche en México o 'Irantí. La cadena infinita' de la compañía riojana Clamor Teatro.

Además de la programación principal, el Festival propone actividades como un taller de creación que culminará con una intervención del dramaturgo y director argentino Martín Flores Cárdenas en la cantera Hormigones Pascual de Albelda de Iregua.

Cabe destacar que desde su creación en 2017, el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO) dirigido por el argentino Jorge Tesone se ha consolidado como un espacio de referencia en el norte de España para el teatro contemporáneo, comprometido con la diversidad, la innovación y el diálogo social.

En esta décima edición se reafirma como un proyecto que crece desde lo local hacia lo global, abriendo la ciudad al teatro internacional y convirtiendo a Logroño en un punto de encuentro imprescindible para artistas y espectadores.

El Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja es una iniciativa de la asociación cultural La Carcoma Durmiente y Chamán Artes Escénicas que se celebra junto a patrocinadores y colaboradores locales y cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.