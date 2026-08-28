Este viernes se inaugura el Centro Enogastronómico de Autol, financiado al 100% por Fondos Europeos

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se inaugura, con una jornada de puertas abiertas en la localidad de Autol, el Centro Enogastronómico de La Rioja Oriental.

Se trata de una actuación que cuenta con una inversión de 470.000 euros y que está financiada al cien por cien por Fondos Next Generation a través del Gobierno de España, concretamente por el Ministerio de Industria y Turismo gracias al Programa Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino.

El Centro Enogastronómico de La Rioja Oriental se ubica en una construcción solariega del siglo XIX, en la que nació la actual cooperativa de la localidad 'Marqués de Reinosa' en la que en su día se elaboraba y almacenaba vino.

Posteriormente el edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de la localidad.

Con esta actuación se ratifica el compromiso el Gobierno de España con el desarrollo de los territorios, en este caso con la Comunidad Autónoma de La Rioja y más concretamente con la localidad de Autol.