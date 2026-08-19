Este viernes el Museo Würth La Rioja continúa su apuesta por 'Silent Disco'

El Museo Würth La Rioja continúa su apuesta por Silent Disco, - SERGIO ESPINOSA

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 21 de agosto, entre las 21,00 y las 00,00 horas, el Museo Würth La Rioja continúa su apuesta por Silent Disco, un formato festivo que propone fusionar arte, música y noche en los espacios del museo. Cada asistente recibirá unos auriculares inalámbricos que le permitirán sintonizar cualquiera de las tres sesiones de DJ que tendrán lugar simultáneamente en el Hall del museo.

A lo largo de la experiencia, el público podrá cambiar libremente de canal y alternar entre las distintas propuestas musicales, creando un recorrido sonoro completamente personal. La noche arrancará con una visita a la exposición Arquetipas, en la que música y arte dialogarán de manera distinta para cada visitante, estableciendo conexiones propias entre las obras y la música elegida en cada momento.

El recorrido culminará en el Hits Hall, donde la gran cristalera del museo se convertirá en el cielo de la pista de baile de una sesión colectiva que aunará distintas atmósferas sonoras en un mismo espacio. El 21 de agosto, Silent Disco será un espacio de encuentro entre estilos, generaciones y sensibilidades musicales.

Tres propuestas con personalidad propia compartirán escenario para construir una sesión llena de ritmo, energía y buenas vibraciones. Kurlzzzzzzz, A. THEO y DJ Guatecon combinarán sus universos musicales en una sesión abierta, diversa y sorprendente, donde convivirán los sonidos tropicales, la electrónica de raíz, los grooves más bailables y la elegancia del jazz, el funk y el swing.

Distintos paisajes sonoros con el objetivo de crear una experiencia compartida que habite el museo desde todas las sensibilidades posibles. La asistencia al evento es gratuita, pero el aforo es limitado. Tras la excelente acogida de la iniciativa y el éxito de la primera sesión, cuyas entradas se agotaron por completo, quienes deseen sumarse a esta experiencia aún pueden acceder a las últimas plazas disponibles para la cita del 21 de agosto.

Además, Silent Disco volverá a ocupar los espacios del Museo Würth La Rioja en una tercera y última sesión el próximo 4 de septiembre, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de esta singular propuesta musical. Se requiere reserva previa.