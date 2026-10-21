Este viernes y sábado se desarrollan unas jornadas contra la represión del activo propalestino

Jornadas represión palestina - ACAMPADA POR LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 23 y 24 de octubre se celebrará, en el CSOA La Puerta Gótika, un acto reivindicativo contra la represión del activismo propalestino organizado por Acampada por Palestina de La Rioja, con la colaboración de Amistad con Palestina y La Puerta Gótika. Al acto de la tarde del viernes asistirán los activistas de Valladolid que realizaron una protesta en la Vuelta Ciclista a España del año 2025 por los crímenes de guerra del gobierno sionista israelí.

El juicio está previsto para el día 10 de noviembre en Valladolid.

La fiscalía pedirá para ellos casi 8 años de prisión: 21 meses por desórdenes públicos, para dos de ellos, y 25 meses y 15 días para los otros dos, al añadir un delito de resistencia a la autoridad.

A este procedimiento se ha sumado la Asociación sionista ACOM, en calidad de acusación particular.

Explicarán su postura de rechazo a alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscalía reconociendo los hechos, y su negación a que estos constituyan un delito, así como su reivindicación a la desobediencia civil ante la gravedad de los hechos motivo de su protesta.

En el acto del sábado estará presente Asier, un activista, que junto a Youssef, están investigados, en la Audiencia Nacional, por terrorismo por contar en su canal de telegram lo que ocurre en Gaza, que no vemos en los medios, y enviar ayuda a los campos de refugiados.

También asistirán el grupo llamado 'Bielas Salvajes', ciclistas de Zaragoza sancionados por su participación en la protesta propalestina de la Vuelta a España de 2025.

En las jornadas habrá testimonios de Amnistía Internacional y la participación de grupos de música solidarios con Palestina.