Vigilancia intensiva de los autobuses escolares durante esta semana

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde hoy lunes y hasta el próximo viernes 14, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar, dada la importancia que tiene la seguridad vial en el transporte de viajeros en general, siendo más trascendente aún en el vinculado al ámbito escolar.

En estos cinco días, tanto agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como policías locales de aquellos municipios que se han sumado a la campaña, vigilarán especialmente que estos vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, ya que los siniestros más habituales en los que se ven involucrados los autobuses escolares están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones. También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.

Además, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados.

Por supuesto, también se intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio. Verificarán también, que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA CAMPAÑA

La última campaña de vigilancia y control sobre el transporte escolar, que se llevó a cabo entre los días 20 y 24 de enero, concluyó en La Rioja con 68 vehículos controlados, de los cuales ocho resultaron sancionados (11,76%). En total, las denuncias interpuestas ascendieron a 14.

Las denuncias interpuestas correspondieron a:

Autorización especial para el transporte escolar: 2

Seguro de responsabilidad ilimitada: 2

Ausencia de la Señal Transporte Escolar V-10: 2

Exceso tiempo conducción o minoración descanso superiores al 50%: 4 Otras: 4