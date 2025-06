La VII edición del Holika, se presenta como "una superproducción escénica" con la estética de la antigua Roma

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del festival Holika se ha presentado esta mañana como "una superproducción escénica y musical sin precedentes, siendo el único festival del mundo tematizado y uno de los más originales de Europa". Así lo ha dicho el gerente de Burcor Producciones, Mario Cornago, que ha comparecido junto a la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, para dar a conocer los detalles de este evento musical que se celebrará en la principal ciudad riojabajeña del 25 al 28 de junio.

Arceiz ha incidido en la importancia que para el Consistorio tiene el Holika, pues no en vano el Ayuntamiento participa con una inversión de 423.000 euros, "una cifra importante si tenemos en cuenta el presupuesto que maneja nuestra ciudad".

Para la alcaldesa, se trata de un acontecimiento cultural que va a trascender los límites del recinto en el que se desarrolla dentro del parque del Cidacos y de sus inmediaciones. "Sólo resta que el tiempo acompañe a todas estas actividades".

Cornago se ha referido al Holika como el único festival-evento-experiencia tematizado en el mundo que va a tener la cultura romana como hilo conductor. "Calahorra se convierte en Roma -ha dicho Cornago- con lucha de gladiadores, carrera de cuadrigas y música. El resultado será una ciudad entera convertida en puro espectáculo".

El Holika 2025 será por tanto "un festival inspirado en el Imperio Romano que desplegará más de 250 artistas en 16 escenarios -12 dentro del festival y 4 gratuitos repartidos por toda Calahorra-con una ambientación inspirada en el Imperio Romano y una producción digna de las grandes superproducciones épicas de televisión, el festival une música, cultura, innovación y compromiso social y ecológico", según el principal organizador.

Bajo el lema 'HOLIKA VII: THE RISE OF THE EMPIRE', el festival celebra su séptimo aniversario con cifras que consolidan su liderazgo en el calendario musical español: más de 100.000 asistentes previstos, 16 escenarios, más de 1.500 empleos generados, 1.256 camas ocupadas en la hostelería y alojamientos de la comarca y un impacto económico estimado que supera los 25 millones de euros, según la organización. Además el Holika 2025 va a ser el Primer festival de España en usar pulseras centinela contra la sumisión química entre sus asistentes.

En el aspecto musical asegura contar con el mejor cartel de su historia: "Más de 250 artistas en escenarios simultáneos". Holika 2025 reúne a superestrellas del reguetón, el trap y la electrónica en el que ya es considerado el cartel más potente de su trayectoria. Entre los confirmados figuran los latinos Ozuna, Duki, Omar Courtz, Alejo, Luck Ra, La Joaqui, Gonzy, Omar Montes y Cyril Kamer entre otros.

La música electrónica la pondrán Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet y Claptone, entre los más destacados. El cartel se reparte casi al 50 por ciento entre música urbana y electrónica, en un recinto de 500.000 metros cuadrados a orillas del río Cidacos, con zona de glamping y camping.