'Entre Viñas Anda el Juego' celebra su VI edición del 4 al 6 de septiembre con más de 100 actividades

Presentación 'Entre Viñas Anda el Juego' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño vuelve a apostar por el ocio alternativo con la celebración de la VI edición de 'Entre Viñas Anda el Juego', que tendrá lugar los próximos 4, 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Municipal Las Gaunas. Las jornadas, organizadas por la Asociación Aventum con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, ofrecerán más de un centenar de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, ha presentado esta mañana el programa junto a los representantes de la Asociación Aventum, Josué López y Estela Hurtado, y ha destacado la consolidación de una iniciativa que "año tras año amplía su participación y sus propuestas y que nos permite ofrecer un espacio de encuentro en torno a formas de ocio diferentes, participativas e inclusivas".

En este sentido, Lázaro ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Logroño queremos seguir apoyando iniciativas que ofrecen alternativas de ocio saludable y espacios de encuentro para jóvenes, familias y personas de todas las edades, al tiempo que permiten descubrir nuevas aficiones y favorecen la integración y la convivencia".

La concejala ha subrayado además que "el crecimiento de 'Entre Viñas Anda el Juego' demuestra que existe una demanda por este tipo de propuestas y que Logroño cuenta con una comunidad muy activa en torno a los juegos de mesa, el rol, las miniaturas, el cosplay y otras expresiones de la cultura alternativa".

Hay que recordar que las jornadas del pasado año recibieron más de 2.000 visitantes y que en esta nueva edición cuenta con una programación ampliada y con la participación de nuevas entidades y proyectos.

López ha destacado que "este año hemos podido rascar otra hora al horario, por lo que a ver cómo se porta la gente y nos acompañan hasta el cierre", no sin antes, señalar que "tenemos un objetivo ambicioso de que sean unas jornadas de 24 horas durante tres días".

MÁS DE 100 ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Durante todo el fin de semana, Las Gaunas acogerá más de 100 actividades relacionadas con los juegos de mesa, el rol, los wargames, la cultura asiática, el cosplay, la artesanía y otras formas de ocio alternativo. El evento, que se celebrará durante tres jornadas de 9,00 horas a 23,00 horas, mantiene su carácter abierto y gratuito de ediciones anteriores y no requiere inscripción previa. La temática elegida para esta sexta edición estará dedicada a los Hermanos Grimm, que servirán de hilo conductor para la ambientación de las jornadas, con la participación de El Ditirambo Riojano.

El espacio de juegos de mesa contará con una ludoteca de más de 500 títulos, con mesas abiertas para jugar y diferentes torneos y demostraciones, entre ellos los de Catan, Virus, Dominion, Cubirds o Rummy. El rol tendrá este año una sala exclusiva, con partidas dirigidas para diferentes niveles de experiencia y propuestas de fantasía, misterio y ciencia ficción. También se amplía el espacio dedicado a miniaturas y wargames, que contará con dos zonas para torneos de Warhammer y Warhammer 40.000.

Una de las novedades será además el regreso de Revellín Defenders, que vuelve a las jornadas después de cinco años para celebrar nuevamente su torneo de Blood Bowl. La programación se completa con talleres y actividades creativas, demostraciones, propuestas de escenario y una zona infantil especialmente pensada para las familias. La cultura asiática tendrá también un espacio destacado, con concurso y pasarela de cosplay, karaoke y, como novedad, una sala exclusiva dedicada al K-pop, con la colaboración de KpaLogroño y la celebración de un concurso.

Entre las participantes e invitadas destaca Mikoto Cosplay, mientras que el proyecto Mangaloneta formará parte también de la programación. Crece la participación de editoriales, tiendas y artesanía Otra de las áreas que continúa creciendo es la dedicada a editoriales, tiendas, artesanía y proyectos vinculados al ocio alternativo. Este año contará con más de 15 stands, con presencia de iniciativas como Moria, Rodrigo / SOS Cosplay, RiojaDevs y Erveca Studio, además de diferentes proyectos y creadores.

La organización destaca asimismo el incremento de entidades participantes, con más de 16 colaboradores que aportan material para sorteos, demostraciones y actividades. Entre los colectivos que participan en esta edición se encuentran Aventum, El Ditirambo Riojano, Mangaloneta, KpaLogroño, TorneosWarhammer.com, Warlogs, Astralopitecus y otros grupos y asociaciones de ámbito local y regional.