Visitas guiadas solidarias a los talleres de dibujo y pintura de la UPL en Bodegas Petralanda de Fuenmayor

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 16 de mayo, la Universidad Popular de Logroño ha organizado visitas guiadas a la exposición Vino y en botella, que reúne trabajos de sus talleres de Dibujo y Pintura, con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Síndromes Cromosómicos 16p11.2 (Sincronizados16P).

La muestra se puede ver en Bodegas Petralanda de Fuenmayor (Avenida de la estación, 40) con pases a las 11 horas, 11,30 horas y 12,30 horas; y las entradas, al precio de 4 euro, se pueden adquirir en la propia bodega quince minutos antes del inicio de cada turno.

Un caso de síndrome cromosómico es el de la niña de dos años Gabriela Armas, vecina de Fuenmayor, localidad que ha querido mostrarle su apoyo organizando el próximo domingo un día solidario para recaudar fondos y dar visibilidad a esta enfermedad rara que padece; iniciativa a la que se suma la UPL con las visitas guiadas del sábado a la exposición Vino y en botella.

La Asociación Sincronizados 16P apoya a familias y personas afectadas por las alteraciones que ocurren cuando se gana o se pierde un trozo de ADN en el brazo corto del cromosoma 16, alteraciones que provocan síntomas neurológicos, físicos y conductuales.