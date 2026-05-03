Vivienda adjudica las obras para la rehabilitación de las Cloacas Romanas de Calahorra y la urbanización de su entorno

Archivo - Obras en las cloacas romanas de Calahorra - MINISTERIO DE VIVIENDA - Archivo

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha adjudicado las obras para la rehabilitación de las Cloacas Romanas de Calahorra (La Rioja) y la urbanización de su entorno a la empresa CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. por un importe de 2.470.296,23 euros, financiados en su totalidad por el Ministerio, en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.

La intervención contempla la consolidación, protección y puesta en valor del tramo de la Cloaca Romana, así como la urbanización y adecuación del espacio público incluido en el ámbito de actuación. Además, en este espacio se generará una nueva plaza y se construirá un equipamiento público.

Está previsto que las obras se inicien el próximo mes de junio y se prevé un plazo de ejecución de 12 meses.

Los trabajos van dirigidos a la consolidación estructural y conservación, tanto de la cloaca como de la bóveda del calado de la bodega. Además, se impulsará la creación de una nueva plaza pública, incorporando elementos de sombra y ordenando el espacio de uso colectivo.

En el ámbito de la plaza se dispondrá un equipamiento público integrado por tres volúmenes destinados al acceso a la cloaca, una sala multiusos para actividades culturales y una cafetería.

El espacio público se pavimentará con adoquín sobre tierra, preservando la lectura arqueológica del conjunto y manteniendo la continuidad del acceso principal a la plaza desde la calle San Andrés.

La intervención resulta imprescindible para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico, mejorar las condiciones de uso y accesibilidad del espacio público y cumplir los objetivos de regeneración del casco histórico, actuando como motor de revitalización social y urbana.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA.

Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se realiza en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.

Se trata de una iniciativa que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del patrimonio arquitectónico español, contribuyendo a la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés o uso público, con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, estando prevista su correspondiente dotación en los Presupuestos Generales del Estado vigentes.

Este Programa de Rehabilitación Arquitectónica lleva funcionando desde 1988 y hasta la fecha, el importe invertido acumulado supera los 600 millones de euros.

Con este tipo de programas, el Ministerio refuerza el compromiso del Gobierno de España con el patrimonio mundial, con más de 1.500 millones de euros invertidos, en los distintos programas de inversiones de recuperación del patrimonio y de cascos históricos.