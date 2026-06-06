La vivienda en alquiler se encarece en La Rioja un 6% en mayo, dos puntos más que la media nacional, según Idealista

Cartel de alquiler - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en La Rioja sufrió un crecimiento de un 6,1 por ciento interanual en mayo, una cifra que supera la subida media nacional, que fue del 4 por ciento, según el último informe de precios publicado por Idealista.

En toda España, el precio del alquiler se estableció en en 15,1 metro cuadrado. Este dato supone un incremento del 0,3 por ciento en los tres últimos meses, un 0,4 por ciento con respecto al último mes y el mayor precio de las rentas en España desde que idealista tiene registros.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a mayo del año pasado, con solo dos excepciones: Barcelona (-6,1 por ciento) y Tarragona (-1,2 por ciento).

El incremento más pronunciado es el de Toledo donde las expectativas de los caseros subieron un 12,8 por ciento, seguido de las subidas de Soria (12,2 por ciento), Huelva (12 por ciento), Ciudad Real (11,8 por ciento) y Cuenca (11,1 por ciento).

Además Zaragoza (10,7 por ciento), Palencia y Oviedo (10 por ciento en ambos casos) completan las subidas a doble dígito.

Por otro lado San Sebastián (0,4 por ciento), Ávila (0,8 por ciento) y Girona (1,3 por ciento) representan los menores ascensos en el último año.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la única excepción de Barcelona, ha sido totalmente alcista ya que el alquiler sube en Alicante (8,3 por ciento), Palma (8,2 por ciento), Madrid (7,8 por ciento), Sevilla (6,7 por ciento), Málaga (5,2 por ciento), Valencia (5,1 por ciento) y Bilbao (4,2 por ciento).

Madrid se mantiene en la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,4 metro cuadrado , seguida por Barcelona (22,5 metro cuadrado ) y Palma (19,2 metro cuadrado ).

Les siguen San Sebastián (18,6 metro cuadrado ), Málaga (16,5 metro cuadrado ), Valencia (16,5 metro cuadrado ) y Bilbao (15,6 metro cuadrado ).

Por el contrario, Ourense (7,9 metro cuadrado ) y Zamora (8,1 metro cuadrado ) son las capitales con la renta más económica.

PROVINCIAS

El precio del alquiler sube en 46 de las cincuenta provincias españolas en el último año con la subida de Toledo (12,4 por ciento) a la cabeza. Le siguen los incrementos de Albacete (12,1 por ciento), Palencia (11,5 por ciento), Lleida (10 por ciento) y Jaén (9,9 por ciento).

Por el contrario, el mayor descenso se produjo en la provincia de Barcelona, donde los caseros piden un 8,8 por ciento menos por alquilar sus viviendas, seguida por los decrementos de Cantabria (-3,3 por ciento), Guipúzcoa (-2,4 por ciento) y Girona (-1,6 por ciento).

En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 7,7 por ciento. Tras esta subida la Comunidad de Madrid (21,4 metro cuadrado ) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20,1 metro cuadrado ).

Les sigue Barcelona (18,8 metro cuadrado ), Málaga (17,1 metro cuadrado ), Guipúzcoa (16,4 metro cuadrado ), Las Palmas (15,9 metro cuadrado ) y Santa Cruz de Tenerife (15,5 metro cuadrado ).

Jaén (7 metro cuadrado ) y Ciudad Real (7,2 metro cuadrado ), en cambio, son las provincias más económicas.

Todas las regiones menos Cataluña (-9,5 por ciento) y Cantabria (-3,3 por ciento), experimentan subidas en sus rentas desde mayo del año pasado.

Castilla-La Mancha (10,7 por ciento) lidera los incrementos seguida de Asturias (9,3 por ciento), Aragón (9 por ciento), Comunidad de Madrid (7,7 por ciento), Extremadura (7,4 por ciento) y la Comunitat Valenciana (7,1 por ciento).

Por debajo del 7 por ciento se encuentran las subidas de Castilla y León (6,8 por ciento), Andalucía (6,7 por ciento), La Rioja (6,1 por ciento), Canarias (5,5 por ciento), la Región de Murcia (5,4 por ciento) y Galicia (4,4 por ciento).

Bajo el umbral de la media nacional se encuentran los incrementos de Baleares (2,2 por ciento), Navarra (1,4 por ciento) y Euskadi (1,1 por ciento).

La Comunidad de Madrid (21,4 euros el metro cuadrado), Baleares (20,1 euros el metro cuadrado) y Cataluña (17,2 euros el metro cuadrado) son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,7 euros el metro cuadrado) y Euskadi (14,9 euros el metro cuadrado).

En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,6 euros el metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,6 euros el metro cuadrado) que son las comunidades más económicas.