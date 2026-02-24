Vivienda municipal, mejora residencias y rechazo futura PAC, entre los asuntos que llevará el PSOE al pleno regional

La diputada socialista regional, Sara Orradre. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vivienda municipal, mejoras laborales para los trabajadores de las Residencias y Centros de Día de La Rioja, atención sanitaria en los barrios, igualdad y la mejora de la PAC son algunas de las cuestiones que el PSOE riojano llevará a la próxima sesión plenaria en el Parlamento de La Rioja que se celebrará el jueves, 26 de febrero.

La diputada socialista regional, Sara Orradre, ha desgranado las cuestiones que se debatirán en dicho pleno por parte del PSOE comenzando con una pregunta al Gobierno riojano sobre la adjudicación de "las famosas" 104 viviendas de la enajenación de suelo municipal del Ayuntamiento de Logroño que lleva denunciando el Grupo Municipal Socialista desde hace unas semanas.

"EL GOBIERNO TAMBIÉN TIENE ALGO QUE DECIR"

Justifican su pregunta porque "el Gobierno de La Rioja también tiene algo que decir al respecto". La adjudicación de dichas viviendas se ha realizado "sin ningún tipo de concurrencia ni publicidad" y para el PSOE este procedimiento "arroja enormes dudas sobre el cumplimiento de la legalidad vigente en lo que respecta a la Ley de Vivienda".

En el turno de preguntas al Ejecutivo riojano, el PSOE también querrá saber "qué medidas tienen previstas tomar para tratar de mediar entre los sindicatos del sector de Residencias y Centros de Día y la Patronal para conseguir un acuerdo justo que les permita contar con unas buenas condiciones laborales".

Con respecto a Sanidad querrán conocer la razón por la que "no se garantiza la atención sanitaria en los consultorios de los barrios de Logroño".

CONTROL AL GOBIERNO

Pasando a la parte de control al Gobierno, desde el PSOE han registrado una Interpelación en materia de Igualdad. "Nos preocupa porque el Gobierno de La Rioja más allá de buenas intenciones no demuestra una voluntad política al respecto". Prueba de ello -ha dicho Orradre- es que "siguen sin desarrollarse, a pesar de estar aprobadas, la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la Ley de Violencia de Género".

Ya en la parte de impulso al Gobierno "abordaremos asuntos como la cooperación internacional, el transporte de viajeros o la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo".

"CONTUNDENTE RECHAZO A LA FUTURA PAC"

En el turno de Mociones Consecuencia de Interpelación, desde el PSOE enfocarán su discurso en la agricultura "tras la movilización del sector por las calles riojanas". "Queremos pedir al Parlamento riojano que muestre su contundente rechazo a la propuesta del marco financiero plurianual de la futura PAC".

Aunque como reconoce hace unos meses en el propio Parlamento riojano se aprobó una Declaración Institucional en el mismo sentido "dadas las movilizaciones y visto que el PP y el Gobierno riojano aprovechan estas situaciones para cambiar de opinión y contradecirse vamos a llevar este asunto a Pleno para ver si a la hora de votar mantiene lo que les dice a los agricultores o ganaderos".

Al respecto, reflexiona, "está bien protestar frente al Ministerio y coger un megáfono para gritar que tienen razón pero a la hora de la verdad la realidad es que la propuesta de la PAC supone el mayor recorte presupuestario conocido y se hace con el apoyo de la derecha europea y siguiéndole el juego a la ultraderecha".

Así ha indicado, "recortar y desmembrar la PAC proviene de una comisión europea donde el PP tiene mayoría absoluta a pesar de que luego aquí digan que la culpa es del ministro de Agricultura, Luis Planas".

En este sentido, expresa, "lanzan balones fuera. Aquí piden muchas cosas al Gobierno de España pero dentro de su propio partido, ya sea a nivel Europeo, de España o regional poco defiende los intereses de los agricultores y ganaderos".

"PIDEN MÁS DINERO AL MINISTERIO Y LO DEJAN PERDER AQUÍ"

Por ello exigirán explicaciones al Ejecutivo riojano sobre "estas incoherencias". "Piden más dinero al Ministerio pero luego la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, deja sobrar 1 millón de euros de su prepuesto en 2025. Piden más dinero a España pero en la parte en la que ellos tienen que cumplir, no lo hacen. Eso demuestra muy poca voluntad política", ha finalizado.