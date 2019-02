Los votos a favor de PP y Cs aprueban la moción en defensa y apoyo de la prisión permanente revisable

Publicado 07/02/2019 17:47:02 CET

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que pedía "el apoyo y la defensa" de la prisión permanente revisable por "clamor social". En concreto, la moción ha sido aprobada por los votos a favor de PP y Cs mientras que el resto de grupos (PR+, Cambia Logroño y PSOE) han votado en contra porque, como han coincidido dichos grupos, "no es de competencia municipal" y el PP "sólo busca el rédito electoral".

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha defendido esta moción porque "hay asuntos que superan la trascendencia local. Es algo que preocupa y mucho a los logroñeses así como a la sociedad en general y por ello traeremos esta moción tantas veces como sean necesarias porque aunque en estos momentos está en vigor y se debe respetar la legalidad y constitucionalidad de esta Ley, si bajamos la guardia, se puede derogar".

Por su parte, el concejal del PP, Javier Merino, ha explicado que hoy traen esta moción al pleno porque "se trata de un asunto de seguridad que, por desgracia, está de máxima actualidad y preocupa mucho a los logroñeses. La pena de prisión permanente revisable "no debe desaparecer del código penal". Su mantenimiento es "un clamor social".

"No es una cadena perpetua porque esa opción no es Constitucional" -ha matizado Merino- "se trata de una pena de prisión revisable, es decir, la libertad está condicionada a la curación del condenado porque son asesinos con delitos muy crueles".

En la moción también contemplaban la necesidad de instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable así como dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes, al Parlamento de La Rioja y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

En el turno en contra, el concejal del Grupo Mixto, Rubén Antoñanzas, ha recriminado al PP y, en concreto, a la alcaldesa de Logroño que "utilice este tiempo en el Pleno con asuntos de política de nivel nacional". En este sentido, ha destacado, "es un error traer esta moción hoy aquí porque no tenemos ni una competencia para mejorarlo".

"Estoy convencido de que los ciudadanos de Logroño, en seguridad ciudadana, están preocupados con otros muchos problemas como los de la Policía Local, el aumento de robos en la ciudad, los actos vandálicos... Lo que plantea el PP dará mucho rédito pero en lo que es mejorar la vida de los logroñeses no lo consiguen".

En este punto, la alcaldesa ha querido responder a las declaraciones de Antoñanzas "quien ha puesto en duda la seguridad de esta ciudad". Unas afirmaciones "absolutamente irresponsables" porque como ha explicado Gamarra: "Logroño es una de las ciudades más seguras de España y las cifras y los datos objetivos lo constatan". Las cifras oficiales del Ministerio del Interior "hablan de cómo se ha reducido el índice de criminalidad desde 2012 hasta este momento. Esto es gracias al buen trabajo y coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del estado".

Además, el portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, también ha utilizado el turno en contra para lamentar "el tratamiento de la moción" por parte del PP en la que "parece que pretenden aprovechar la conmoción social de esta situación". Cambia Logroño ha querido mostrar "su empatía y comprensión" con las víctimas y familiares de estos asesinatos pero "no se debe legislar en caliente que es en lo que se basa esta propuesta con el fin de sacar rédito electoral. No deberían usar algo tan serio como para convertir el dolor en votos".

Por su parte, en el turno de Portavoces, que también ha sido utilizado por Ciudadanos explicando que "en este asunto se debe pronunciar el Tribunal Constitucional", el PSOE ha destacado que la prisión permanente revisable "no tiene ni una eficacia" y "no disuade de la comisión de delitos más graves". Lo que realmente hace falta -según los socialistas- "es un tratamiento penitenciario justo con los suficientes medios personales y materiales para que se pueda comprobar que las libertades condicionadas son válidas o no válidas".