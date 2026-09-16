Vox defenderá en el Pleno regional "la soberanía española sobre Ceuta y Melilla"

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento riojano, Ángel Alda - VOX - Archivo

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el Pleno del Parlamento de La Rioja de este jueves, 17 de septiembre, su iniciativa en defensa de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, islas y demás plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.

La iniciativa, entre otras medidas, exige rechazar cualquier pretensión de Marruecos sobre estos territorios, y condena las recientes declaraciones de miembros de su Gobierno cuestionando la soberanía española.

Igualmente, exige al Gobierno de España una respuesta firme ante estas reivindicaciones, y garantizar el respeto a la integridad territorial de España.

La formación considera que la cooperación con Marruecos "no puede estar por encima de la defensa de la soberanía nacional, reclamando reciprocidad en las relaciones bilaterales".

RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE ENFERMERAS

De otro lado, VOX defenderá una iniciativa para elaborar un Plan de Retención y Fidelización de Enfermeras Recién Tituladas, que permita frenar la fuga de profesionales. La propuesta apuesta por reducir la temporalidad y favorecer contratos de mayor duración que aporten estabilidad laboral al colectivo.

Asimismo, reclama medidas de conciliación relacionadas con los turnos, los calendarios laborales, y la cobertura de ausencias para mejorar sus condiciones de trabajo.

VOX plantea también incentivos para favorecer la permanencia de las enfermeras en La Rioja, especialmente en las zonas y ámbitos asistenciales con mayores dificultades para cubrir plazas.

La iniciativa reclama finalmente incrementar progresivamente las plantillas de enfermería del Servicio Riojano de Salud para adecuarlas a las necesidades reales y reducir la sobrecarga laboral. Además, de las preguntas que formularán, destaca la que dirigirán al presidente del Gobierno de La Rioja, al que pedirán que valore los datos y resultados del reciente Informe PISA 2025 publicado.