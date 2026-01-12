Vox exige explicaciones frente a la "opacidad" del PP en una inversión "millonaria" para alojar "menas" en Logroño

Archivo - La portavoz del Grupo VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez - ALBERTO RUIZ ÁCIMAS-EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño presentará en el pleno del próximo día 14 una moción para exigir transparencia, planificación "y prioridades claras en el uso del dinero público, tras la adquisición por parte del Gobierno de La Rioja de un edificio histórico en la ciudad por más de dos millones de euros destinado al alojamiento de menores extranjeros no acompañados (MENAS).

La portavoz de Vox, María Jiménez, ha señalado que "los logroñeses tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y por qué, especialmente cuando se trata de una inversión millonaria destinada a MENAS y adoptada sin información pública suficiente ni debate previo".

Desde Vox critican que esta operación "supone un coste superior a 117.000 euros por plaza solo en la compra del inmueble, sin que hasta la fecha se hayan hecho públicos los informes técnicos que detallen el coste real total del proyecto, incluyendo rehabilitación, mantenimiento, personal, servicios asociados y gasto corriente anual".

"Esto no es una gestión responsable, es una decisión opaca que el PP pretende imponer sin rendir cuentas", ha afirmado Jiménez. La moción que VOX llevará al pleno pone el foco en la falta de planificación y de prioridades sociales, recordando que Logroño y La Rioja mantienen listas de espera en dependencia, carencias en plazas públicas para personas mayores y serias dificultades de acceso a la vivienda para familias y jóvenes. "Mientras nuestros mayores esperan una plaza residencial y muchas familias no pueden acceder a una vivienda, se destinan millones de euros de manera inmediata a un recurso para MENAS, sin explicar por qué esa es la prioridad", ha subrayado la portavoz.

Vox considera además que el inmueble adquirido, por sus dimensiones y características, "podría destinarse a otros usos sociales de alta demanda, como residencias de mayores, centros sociosanitarios o recursos para personas en situación de dependencia, beneficiando directamente a los logroñeses".

La iniciativa exige al Gobierno de La Rioja que "remita y publique todos los datos relativos a la planificación de nuevos recursos residenciales para MENAS en Logroño, incluyendo número de plazas, ubicaciones, criterios de planificación, impacto presupuestario, financiación prevista y coste mensual por plaza, así como un informe técnico-económico exhaustivo sobre la compra del inmueble y un análisis comparativo de usos sociales alternativos".

Asimismo, la moción "reclama información clara sobre posibles incidencias, quejas o problemas de convivencia relacionados con recursos residenciales de MENAS ya existentes en la ciudad". "Los logroñeses se merecen transparencia y claridad, no la opacidad que pretende el PP. Cada euro que se gasta es dinero de quienes trabajan y pagan impuestos en nuestra región y en Logroño", ha concluido María Jiménez, insistiendo en que "primero Logroño y primero los logroñeses debe ser el criterio básico de cualquier política social responsable".