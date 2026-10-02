VOX exige al Gobierno de Sánchez "medidas específicas para proteger a los niños y jóvenes ceutíes ante su inseguridad"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda - VOX LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario, Ángel Alda, critica que "han pasado más de dos meses desde la invasión de Ceuta, y el Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de dar cifras concretas y fiables sobre el número de invasores que aún permanecen en la ciudad".

Esta invasión, "además de arruinar la vida de los ceutíes por el aumento de inseguridad, la saturación de servicios públicos, las pérdidas económicas, los comercios cerrados, la insalubridad y suciedad en playas y espacios públicos, la inestabilidad y el miedo en las calles, está deteriorando la salud mental y bienestar emocional de los niños y jóvenes".

Por ello, se pide garantizar el control efectivo de la frontera y evitar que, las consecuencias de la invasión sufrida recaigan sobre las familias ceutíes, situando la protección de la infancia y la juventud entre las prioridades de la actuación del Estado en la ciudad.

Además, entre el resto de las medidas propuestas se encuentra "garantizar la seguridad y la salubridad de los centros educativos y sus accesos, la protección de los espacios deportivos y juveniles, así como de los desplazamientos habituales de niños, adolescentes y jóvenes".

Igualmente, se reclama "el refuerzo de los recursos de prevención, detección temprana y atención psicológica y psiquiátrica infanto-juvenil, con especial atención a las posibles consecuencias que una situación prolongada de inseguridad, incertidumbre y alteración de las rutinas, pueda tener sobre el bienestar emocional de los menores".

REFUERZO DE LA SEGURIDAD Y MEDIDAS FISCALES

La iniciativa reclama también reforzar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el aumento de la criminalidad, exigiendo la repatriación de extranjeros que hayan entrado ilegalmente en España, la deportación de los que cometan delitos o impongan un modo de vida diferente al nuestro, y la remigración de los que permanecen en España viviendo de las ayudas sociales y sin contribuir al Estado de bienestar.

Por último, VOX propone medidas fiscales específicas para las familias ceutíes, incluyendo bonificaciones especiales del IRPF y del IBI, así como exenciones al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).