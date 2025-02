Vox, sobre 'Logroño 2050': "Si no hay proyecto para 2025, nos resulta difícil crecer las ensoñaciones"

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pasado lunes se daba a conocer en la Casa de las Ciencias de Logroño el proyecto del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño para 2050: un gran anillo verde alrededor de la ciudad; hacer del Ebro un río navegable y deportivo; y más kilómetros de carril bici. Desde VOX Logroño, a través de su portavoz, María Jiménez, han señalado que "Logroño 2050 solo será una forma más de dilapidar el dinero público".

Y para que "el PP siga haciendo actos de campaña subvencionados por el Ayuntamiento. Logroño 2050 es solo una imagen gigantesca para englobar pequeñas actuaciones que ya habían sido planteadas, como la adaptación del embarcadero para deportistas con movilidad reducida que se aprobó por la moción de VOX hace un año".

Jiménez ha añadido que "el alcalde debería bajar los pies al suelo y darles a los logroñeses una ciudad donde vivir en 2025. Los barrios demandan servicios e infraestructuras y los vecinos no perciben ningún cambio positivo en las calles, al contrario, se sienten inseguros ante el aumento de los delitos violentos. Si no tenemos un Logroño en 2025, no habrá ciudad para su proyecto de 2050. Nos cuesta creer en las ensoñaciones del PP".

Para finalizar, ha querido hacer hincapié en que "al PP le importa el Logroño de 1521 y el de 2050; pero como no saben qué hacer en 2025, siguen ofreciendo pan y circo a base de gastarse 12.000euro en un acto inservible, sin medidas concretas que afecten positivamente a la ciudad en el presente. No podemos apoyar un pseudoproyecto que ni el Alcalde es capaz de defender".