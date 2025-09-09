Vox Logroño critica el "espectáculo político" que deja a la ciudad sin 'La Terraza de San Mateo'

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) - El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado el "espectáculo político" que deja a la ciudad sin 'La Terraza de San Mateo', cuya cancelación, según la formación, "es consecuencia directa de la falta de responsabilidad política y del oportunismo de algunos grupos municipales".
La portavoz de VOX, María Jiménez, ha manifestado que "lo sucedido es una vergüenza que demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar por un minuto de protagonismo. No todo vale en política. Con su estrategia del ruido han conseguido que nuestra ciudad se quede sin un espacio pensado para el disfrute de todos los logroñeses en una semana tan importante como San Mateo".
Jiménez ha acusado a determinados partidos de haberse convertido en "profesionales del ruido", asegurando que "su única prioridad no es mejorar la vida de los vecinos, sino boicotear las fiestas de San Mateo para aparecer en titulares. Han puesto sus intereses por encima del interés general, condenando a los logroñeses a perder una iniciativa positiva para nuestras fiestas".
La portavoz también ha criticado con dureza la actuación del Partido Popular, al que responsabiliza de la gestión fallida del asunto. "El PP ha actuado con improvisación y falta de transparencia a pocos días del inicio de las fiestas, sin margen para rectificar. Gobernar exige firmeza, claridad y previsión, no dar bandazos ni permitir que otros marquen la agenda. Si hubiera habido diálogo real y planificación, este problema nunca habría existido".
Desde VOX Logroño reclaman un cambio de actitud tanto en el gobierno local como en la oposición, porque "ni la improvisación del PP ni el oportunismo de algunos grupos son la respuesta que necesita nuestra ciudad. Logroño merece respeto, no espectáculos. Nosotros apostamos por una oposición firme pero constructiva, crítica pero útil. No estamos aquí para hacernos fotos, sino para defender los intereses de los logroñeses", ha sentenciado Jiménez.
Finalmente, VOX ha propuesto que el Ayuntamiento habilite con antelación un espacio regulado para la próxima edición de las fiestas que permita disfrutar de una zona de ocio "sin conflictos ni polémicas". "Queremos que San Mateo vuelva a ser sinónimo de encuentro, no de enfrentamiento político. Hay que aprender de los errores y planificar con seriedad. Los vecinos no pueden pagar el precio de la incompetencia y el ruido mediático", ha concluido.