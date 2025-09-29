Vox Logroño dice que los San Mateos 2025 los han "salvado" las peñas y critica la "improvisación" del Ayuntamiento

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox, a través de su portavoz, María Jiménez Alonso, ha criticado que las fiestas de San Mateo 2025 "han sido el resultado de la falta de previsión y la ausencia de diálogo con los colectivos festivos por parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño". Han añadido que los han "salvado" las peñas.

La formación considera "especialmente grave el fracaso de la Terraza de San Mateo, una concesión privada que nació rodeada de polémica, con un proceso de adjudicación cuestionado y que terminó con la renuncia de la empresa adjudicataria". "Este episodio ha supuesto un bochorno institucional que ha dejado en evidencia la incapacidad del Gobierno municipal para gestionar con rigor unas fiestas tan importantes para Logroño", ha señalado María Jiménez.

Además, Vox ha querido hacer especial hincapié en cómo el Partido Popular ha permitido que San Mateo se politice desde la izquierda utilizando el conflicto de la franja de Gaza y mostrándose símbolos propalestinos tanto en la fachada del Ayuntamiento el día del cohete como en otros actos centrales de las fiestas: "es inaceptable que desde el Equipo de Gobierno se tolere que en momentos que han de ser compartidos para todos los logroñeses, se haya permitido que la izquierda pretenda crear polémicas. El Partido Popular, para no descontentar, tiende puentes con quienes pretenden dividir a la sociedad".

La formación también critica "la falta de organización por parte del Equipo de Gobierno a pesar de contar este año con más recursos". En opinión de Vox, el resultado ha sido "un programa municipal decepcionante y una muestra más de la improvisación del Ejecutivo local".

Por otro lado, ha querido poner de manifiesto "el malestar de los vecinos por el ruido, la sorpresa de las familias en cuanto al cobro de actividades infantiles que tradicionalmente han sido gratuitas, las múltiples incidencias registradas en materia de seguridad y la falta de efectivos policiales destinados a unidades críticas durante estas fiestas".

"Ni las familias, ni los vecinos, ni quienes garantizan la seguridad se sienten respaldados por este Gobierno", ha afirmado la portavoz. Frente a esta gestión, VOX "ha querido poner en valor el esfuerzo de las peñas, casas regionales, asociaciones culturales y colectivos vecinales, que con dedicación y sacrificio han mantenido vivas las tradiciones y han organizado actividades para todos los públicos".

"Gracias a ellos, San Mateo Logroño conserva su esencia popular. Pero el Ayuntamiento ni los valora como se merecen ni les dota económicamente acorde al esfuerzo que realizan en beneficio del interés común", ha añadido Jiménez.

Por todo ello, Vox exige al alcalde y a su equipo que "dejen de convertir las fiestas de todos en un campo de batalla político y que apuesten por la planificación anticipada y el respeto real al tejido social festivo de la ciudad".