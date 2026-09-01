VOX Logroño exige al Ayuntamiento que "deje de pedir paciencia a los propietarios y defienda a quienes cumplen la Ley"

Archivo - Varios agentes de Policía Nacional frente a una máquina retroexcavadora durante la demolición de un edificio okupado - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, a través de su portavoz, María Jiménez, ha reclamado al equipo de Gobierno que actúe "con firmeza y responsabilidad" frente a la ocupación ilegal y que sitúe en el centro de sus políticas "a los vecinos que cumplen la ley, pagan sus impuestos y tienen derecho a disfrutar de su propiedad con seguridad".

VOX presentará en el Pleno del 3 de septiembre una moción "en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal", en la que reclama al Ayuntamiento medidas concretas para prevenir y combatir la ocupación ilegal, proteger el patrimonio municipal y garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios.

"No estamos ante una discusión ideológica. Estamos hablando de familias, propietarios y vecinos que tienen que soportar situaciones de inseguridad, insalubridad y deterioro de la convivencia", ha señalado María Jiménez, quien ha advertido de que "el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado cuando un vecino pierde el control de su propia vivienda".

La portavoz de Vox ha recordado que, según datos publicados en 2025, de las 57 viviendas ocupadas que aparecían anunciadas a la venta en La Rioja, más del 30 por ciento se encontraban en Logroño. Jiménez ha precisado que esta cifra "no constituye un registro oficial de viviendas ocupadas", pero sí evidencia, a juicio de VOX, "la existencia de un problema que las instituciones tienen la obligación de afrontar". "Un vecino que ve deteriorarse su barrio no necesita discursos: necesita que alguien actúe", ha afirmado Jiménez.

La formación ha incidido especialmente en la necesidad de proteger los inmuebles de titularidad municipal. "Es difícil de explicar que el PP reclame vivienda para quienes la necesitan mientras permite que sus propias viviendas puedan quedar ocupadas y, por tanto, no puedan ser destinadas a las familias que realmente las necesitan", ha señalado la portavoz.

En este sentido, la moción reclama la elaboración, en colaboración con la Policía Local, de un listado de los inmuebles de titularidad municipal que se encuentren ocupados ilegalmente, así como que el Ayuntamiento se persone en los procedimientos penales cuando resulte perjudicado y ejerza las acciones necesarias para defender su patrimonio.

Entre las medidas planteadas por Vox se encuentra también la aplicación rigurosa de la normativa sobre empadronamiento, evitando que el padrón municipal pueda utilizarse para legitimar de facto una situación ilegal. Otra de las propuestas de Vox es establecer una bonificación del cien por cien del IBI a los propietarios cuya vivienda permanezca ocupada ilegalmente mientras dure dicha situación. "Resulta difícil aceptar que una persona tenga que seguir soportando una carga tributaria sobre un inmueble del que no puede disponer porque es víctima de una situación ilegal", ha afirmado la portavoz.

La moción reclama igualmente que se incremente de forma sistemática y planificada la actuación policial en aquellas zonas donde la ocupación de viviendas haya generado un incremento de la inseguridad ciudadana. "No estamos pidiendo que el Ayuntamiento haga de juez ni que sustituya a los tribunales. Estamos pidiendo que haga aquello que sí puede y debe hacer: prevenir, vigilar, proteger y denunciar", ha subrayado María Jiménez.

La portavoz de VOX ha concluido reclamando al PP que "deje de pedir paciencia al propietario que paga sus impuestos, cumple sus obligaciones y ve cómo alguien entra en una propiedad que es suya". "Desde VOX tenemos clara la respuesta: este Ayuntamiento tiene que estar del lado de la ley, de los vecinos y de quienes cumplen", ha sentenciado Jiménez.