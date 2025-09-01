VOX Logroño lleva al pleno municipal una moción para "frenar el turismo descontrolado que degrada el Casco Antiguo"

Archivo - La concejala de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, en un pleno municipal. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

Y para favorecer "un modelo turístico sostenible, seguro y respetuoso, orientado a la atracción de turismo familiar y cultural"

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha adelantado este lunes que presentará en el pleno del próximo 4 de septiembre una moción "para implantar un modelo turístico sostenible, seguro y respetuoso, orientado a la atracción de turismo familiar y cultural, y a frenar el deterioro del Casco Antiguo causado por el actual modelo masificado y desordenado".

La portavoz del grupo, María Jiménez, ha afirmado que "la situación actual del turismo en Logroño se nos ha ido de las manos, lo que debería ser una oportunidad para el desarrollo económico y la promoción cultural se ha convertido en un problema grave para la convivencia". "Cada fin de semana se repiten escenas de botellones, gritos, peleas, lanzamiento de botellas y destrozos en el mobiliario urbano", ha lamentado.

Desde VOX consideran que la estrategia turística municipal ha sido una política de mínimos, centrada en mantener el turismo enogastronómico tradicional, sin abordar el control de la masificación ni las consecuencias negativas sobre la calidad de vida de los residentes.

"Mientras se presume de cifras récord, los vecinos del Casco Antiguo viven un infierno nocturno que no cesa, y que ya ha llegado a medios nacionales por su gravedad. Esto daña la imagen de Logroño como ciudad acogedora y segura", ha advertido Jiménez.

La moción incide en la necesidad de un cambio de rumbo inmediato para que Logroño deje de atraer un turismo de corta estancia, basado en el consumo desmesurado de alcohol, y se apueste por visitantes que valoren la cultura, la gastronomía y las actividades diurnas, con un comportamiento respetuoso hacia el entorno urbano.

"Este Ayuntamiento no puede seguir escondiendo la cabeza ante las denuncias vecinales, que llevan meses alertando de peleas, ruido y vandalismo en calles como la Laurel o Bretón de los Herreros. No son casos aislados, es una tendencia que pone en riesgo la convivencia y el atractivo turístico de la ciudad", ha señalado la portavoz de VOX en Logroño.

Jiménez también ha advertido del riesgo de pérdida de identidad urbana si no se actúa con firmeza. "El Casco Antiguo -ha afirmado- no puede convertirse en un parque temático de borrachera para despedidas de soltero. Si seguimos en este camino, expulsaremos a los vecinos, se degradará la oferta hostelera de calidad y Logroño dejará de ser referencia en turismo cultural para convertirse en un destino de ocio barato y conflictivo".

VOX defiende que apostar por el turismo familiar es clave para revertir esta situación, destacando que este segmento turístico aporta estabilidad, consumo responsable y diversificación económica. "Queremos que una familia pueda pasear por la Laurel con sus hijos sin miedo, disfrutar de nuestra gastronomía sin sufrir altercados y encontrar en Logroño una ciudad segura y amable", ha concluido la portavoz.