Vox Logroño presenta una moción para "suprimir la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí" en centros de la ciudad

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Logroño ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, en la que propone la "suspensión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí actualmente implantado en diversos centros escolares de la ciudad".

La portavoz del grupo, María Jiménez, ha declarado que "Logroño no puede seguir cediendo a la imposición cultural promovida desde gobiernos extranjeros sin control pedagógico ni supervisión institucional. Queremos una educación en libertad, basada en los valores y la identidad de nuestra nación, no una escuela al servicio de embajadas extranjeras".

La moción critica que dicho programa, vigente en La Rioja desde 2005 y activado a nivel nacional en 2018, permite que funcionarios marroquíes impartan clases dentro del sistema educativo público español, orientadas a "salvaguardar la identidad cultural marroquí", lo cual -según Vox- fomenta la segregación en lugar de la integración.

Desde Vox Logroño se insiste en que la prioridad educativa debe ser "reforzar el conocimiento de la historia de España, la Constitución y la cultura riojana, mediante contenidos propios y no subordinados a intereses ajenos a nuestra soberanía".

"No vamos a permitir que se siga utilizando la escuela pública como instrumento para diluir nuestra identidad. España no se negocia, y nuestros hijos no serán rehenes de la multiculturalidad impuesta. Con nosotros, Logroño dirá basta", ha sentenciado Jiménez.