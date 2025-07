VOX Logroño ve "un gesto propagandístico alejado de la realidad" la candidatura a Capital Europea del Comercio

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado duramente el anuncio del equipo de gobierno sobre la candidatura de la ciudad a Capital Europea del Comercio 2028.

Para la formación, esta iniciativa no responde a una estrategia real de apoyo al sector, sino a un nuevo ejercicio de propaganda institucional, completamente alejado de la crítica situación que atraviesa el comercio local.

VOX Logroño ha recordado que, actualmente, la ciudad cuenta con menos de 2.000 comercios de proximidad, frente a los más de 3.000 que existían hace apenas dos décadas. Solo entre 2018 y 2023 han cerrado 365 establecimientos, una media de 60 al año.

"Son datos que reflejan una realidad preocupante que el propio Ayuntamiento reconoce, atribuyendo buena parte de estos cierres a la falta de relevo generacional", ha señalado el grupo.

La portavoz municipal, María Jiménez Alonso, considera que "no tiene sentido aspirar a ser Capital Europea del Comercio cuando no se garantiza lo más básico: que los jóvenes puedan quedarse, emprender y formar una familia en Logroño.

Para nosotros, el problema no se soluciona con eventos, lemas o campañas simbólicas, sino con políticas concretas que hagan de la ciudad un lugar atractivo para vivir y trabajar".

Desde la formación se denuncia que las ayudas contempladas para el relevo generacional -3.000 euros para el nuevo titular y 500 para el saliente- son claramente insuficientes, ya que no cubren los costes reales de mantener abierto un comercio: alquileres, suministros, impuestos o inversión inicial.

"El verdadero problema no es solo que cierren comercios, sino que los jóvenes no ven Logroño como una ciudad en la que construir su futuro. Mientras no se tomen medidas para revertir esa situación, el comercio local seguirá languideciendo", ha afirmado Jiménez Alonso.

VOX Logroño reclama políticas valientes y eficaces: reducción de impuestos para emprendedores, facilidades para el acceso a la vivienda, apoyo real a las familias y eliminación de trabas burocráticas. Solo así, señalan, será posible retener el talento y garantizar un verdadero relevo generacional.

"A este ritmo, hasta 2028 -año en el que el Ayuntamiento pretende que Logroño sea Capital Europea del Comercio Minorista- habrán echado la persiana otros 180 comercios más. Para entonces, no quedará comercio que promocionar".

"Convertirse en Capital Europea del Comercio es incompatible con convertirse en la capital europea del cierre de persianas. El Ayuntamiento debería dejar de soñar titulares y empezar a trabajar en soluciones. Porque mientras los escaparates se vacían, la propaganda no da de comer a nadie", ha concluido Jiménez.