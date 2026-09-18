Vox pedirá en el Parlamento riojano "el refuerzo permanente de las fuerzas armadas y de seguridad en Ceuta y Melilla"

El diputado de VOX, Ángel Alda - VOX

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley para el refuerzo de la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado en Ceuta y Melilla. Ambas ciudades "necesitan ser defendidas", y por su situación geográfica requieren "una política de Estado que garantice la soberanía de España, su integridad territorial y la protección eficaz de sus fronteras".

Para ello, se reclaman entre otras medidas, el reconocimiento permanente a quienes trabajan por la defensa de ambas ciudades, incrementando los efectivos hasta las dotaciones necesarias para su plena operatividad.

Asimismo, propone articular un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores del norte de África.

La iniciativa reclama también reforzar la vigilancia terrestre, marítima, y aérea, así como las capacidades de inteligencia en Ceuta, Melilla y su entorno.

VOX pide reconocer como profesión de riesgo la profesión y el servicio de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de la Policía, extendiendo el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo a todos los militares, incluidos aquellos que ingresaron antes del 1 de enero de 2011, así como reconocer y hacer efectivo el carácter de agente de la autoridad del personal militar desplegado en Ceuta y Melilla en misiones de defensa, seguridad, vigilancia de fronteras o apoyo a las autoridades, durante el ejercicio de las funciones encomendadas.

Para ello, resulta imprescindible mejorar las condiciones de servicio, protección jurídica, descansos, medios materiales y apoyo a los agentes y militares desplegados.