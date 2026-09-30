Vox pedirá en Pleno el refuerzo de la defensa, la seguridad y capacidades del estado en Ceuta y Melilla

Los diputados de Vox La Rioja, Ángel Alda y Héctor Alacid - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el Pleno del Parlamento de La Rioja de este jueves, 1 de octubre, una iniciativa relativa al refuerzo de la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado en Ceuta y Melilla. La iniciativa denuncia que ambas ciudades "necesitan ser defendidas" y que, por su situación geográfica, requieren "una política de Estado que garantice la soberanía de España, su integridad territorial y la protección eficaz de sus fronteras".

VOX señala que Ceuta y Melilla no pueden seguir dependiendo "únicamente de refuerzos coyunturales", sino que deben disponer de "capacidades estables, suficientes, coordinadas y susceptibles de intensificarse cuando la situación lo requiera".

La iniciativa reclama, además, el reconocimiento permanente a quienes trabajan por la defensa de ambas ciudades, "especialmente cuando desempeñan sus cometidos en condiciones de riesgo, peligrosidad, penosidad o especial exigencia".

De la misma manera, exige una coordinación estrecha entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Judicial y los servicios de inteligencia del Estado. La seguridad de las fronteras exige también consolidar las medidas estructurales de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla y Ceuta, con más medios humanos y materiales, mejores infraestructuras estratégicas y sistemas tecnológicos de vigilancia, identificación y protección de los perímetros.

Reclama que este refuerzo tenga "carácter permanente", pueda "intensificarse en función del riesgo y de la presión fronteriza", y se acompañe de "protocolos específicos ante entradas masivas" y de "seguridad jurídica para los agentes actuantes".

Para ello, la iniciativa exige al Gobierno de La Rioja que inste al Gobierno de España a adoptar un total de veinte medidas con la citada finalidad.

De otro lado, VOX defenderá una iniciativa para la adopción de medidas de seguridad en los embalses. En concreto, la iniciativa reclama al Gobierno de España la aprobación de un Plan Nacional del Agua y un correcto mantenimiento y conservación de las infraestructuras hídricas, exigiendo al Gobierno de La Rioja la elaboración de un estudio relativo a la situación de los embalses y presas en La Rioja, así como la adopción de medidas de mantenimiento de los mismos y, en concreto, del embalse de Añamaza.