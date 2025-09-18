Vox pide prohibir el uso del velo y el resto de grupos ve "que solo quieren alentar el odio e imponer el control"

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox La Rioja, Ángel Alda, ha defendido en sesión plenaria una Proposición No de Ley en la que solicitaba "la adopción de medidas para prohibir el uso del velo islámico". "Una petición -ha dicho- que cada vez más españoles y riojanos defienden" algo que no han secundado el resto de grupos de la Cámara que consideran que Vox sólo quiere alentar al "odio". "A Vox no le preocupa la Ley, le preocupa imponer el control".

Ángel Alda ha defendido esta PNL en el transcurso de la sesión plenaria que se celebra este jueves en el Parlamento riojano. Una PNL que, a falta de la votación final, previsiblemente, decaerá al no contar con el apoyo de ningún otro partido político.

En su defensa, el portavoz de Vox en La Rioja ha asegurado que el velo islámico "atenta con los derechos fundamentales de las mujeres" por eso quiere prohibir su uso "en edificios y espacios públicos incluyendo escuelas".

También recoge su petición "que se endurezcan las sanciones por realizar prácticas islámicas que atenten contra la dignidad de las mujeres" y, finalmente, "garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, las culturas y la idiosincrasia española".

"POLÍTICA DE ODIO, EXCLUSIÓN Y XENOFOBIA"

El debate ha continuado con las palabras en contra de la diputada de Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha lamentado que VOX "venga a dar lecciones a las mujeres que deciden por sí mismas y quieran hacer una política de odio, exclusión y xenofobia".

Desde el PSOE, la diputada regional Ana Victoria de Vigo ha considerado que esta PNL "es un nuevo intento de Vox de imponer la intolerancia, agitar la convivencia e imponer solo su pensamiento".

"Los socialistas tenemos claro que España es una democracia plural, diversa y garantista. Nuestra Constitución y nuestras leyes reconocen la libertad religiosa, la igualdad y el derecho a la educación. Todo ello sin discriminación. El velo puede ser un símbolo de identidad personal y serán las propias mujeres, en libertad, quienes decidan sobre su uso".

Con ello -ha sentenciado- "el papel del estado no es prohibir sino garantizar que esa elección sea libre y consciente y sin imposiciones".

El Grupo Parlamentario Popular, en voz de María Pilar Armendariz, ha querido dejar claro que "rechazan cualquier ideología religiosa y política que pretenda imponer la violencia o el fanatismo de cualquier tipo".

"España es una democracia en la que no caben aquellos que no respetan nuestra convivencia. Entre todos debemos construir una ciudad integradora que se base en respeto y convivencia y, para lograrlo, es fundamental la educación. Vivimos en una sociedad diversa y no buscaremos nunca agudizar tensiones".

EL GOBIERNO DE LA RIOJA ACTÚA CONFORME A LA LEY

Finalmente ha querido tomar la palabra el consejero de Educación, Alberto Galiana (PP), para volver a recordar que el Ejecutivo regional "actúa conforme a la Ley. Me piden que regule que prohíba el velo islámico en los centros educativos e incluso fuera de ese ámbito pero no me acuse a mí de que no abordo esta cuestión, estoy actuando conforme a la Ley".

"Vox cosifica a las personas que vienen de otras nacionalidades pero son personas con derechos y conformes a nuestro reglamento jurídico. Vox habla desde el discurso del miedo, no les preocupa la Ley, les preocupa imponer el control y su forma ideológica mientras que el PP defiende la libertad y el pluralismo".