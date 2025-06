La 'voz' de Gorgorito, Rafael Domingo, Fernando Gil y Mª José Marrodán, Insignes San Bernabé por su dedicación a Logroño

LOGROÑO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Díaz Quintero (la 'voz' de Gorgorito), Rafael Domingo Oslé, Fernando Gil Torner y Mª José Marrodán Gironés han recibido este martes, 10 de junio, en un salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño abarrotado de asistentes, las Insignias de San Bernabé 2025.

Rodeados de amigos y familiares, los homenajeados han podido recoger estas Insignias que, como ha recordado la presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, vienen a reconocer las trayectorias personales, profesionales, su dedicación y trabajo por la ciudad de los distinguidos.

En el acto, en el que han estado presentes la mayoría de los miembros de la Corporación, también se encontraban los vendimiadores 2025, Marta Gil y Marcos Ascacíbar, que han acudido al acto ataviados con el traje histórico de Logroño que representa al hombre y a la mujer trabajadora del Logroño del siglo XIX. Una vestimenta, cedida por el Grupo de Danza de Logroño.

"LO QUE SE HACE BIEN, PERDURA"

Tras las palabras de bienvenida de la presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, el periodista, Manuel González, ha sido el encargado de leer la semblanza de Juan Díaz Quintero, continuador de la saga iniciada por sus padres Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna y Josefa Quintero al frente de la compañía (luego teatro de títeres) de Maese Villarejo, creadores del famoso y muy querido Gorgorito.

De Juan Díaz Quintero, ha destacado, que "lo que se hace bien, perdura". "Gorgorito y sus amigos han visto crecer a tres generaciones. Aquellos niños ya son padres, algunos abuelos, y hoy rendimos homenaje a Juan Díaz Quintero y también queremos destacar a su hermana Mónica porque es partícipe del éxito de este personaje".

Un emocionado Juan Díaz Quintero, acompañado de Gorgorito, ha agradecido la distinción aunque, como ha dicho, "se la quiero poner a Gorgorito porque él es el protagonista de las aventuras y por su causa, o por su culpa, hoy estamos aquí". También ha tenido unas palabras para su hermana Mónica porque detrás de este personaje "hay un equipo muy reducido, de dos personas, y aunque yo ponga la voz a Gorgorito, somos los dos a partes iguales los que les damos vida".

Gorgorito también ha tomado la palabra para agradecer la Insignia, una distinción que, como ha indicado "mola mogollón".

RAFAEL DOMINGO OSLÉ: "UN PENSADOR DEL SIGLO XXI"

El también periodista, Antonio del Río, ha destacado de Rafael Domingo Oslé, al que ha definido como "un amigo", su faceta "como pensador del siglo XXI, que ha llevado el nombre de Logroño por todo el mundo".

"Es un logroñés de alma y corazón. De la cosecha del 63, es la eminencia académica que ha dejado huella. No se olvida de donde viene y lleva a su familia y a sus padres en el corazón", ha destacado.

Rafael Domingo Oslé, logroñés y jurista de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho romano, Derecho comparado, Derecho global, Derecho y religión y Teoría del derecho, es titular de la Cátedra Álvaro D'Ors de la Universidad de Navarra y autor de más de 30 libros y 100 artículos.

Tras recibir la Insignia de manos del alcalde, Rafael Domingo Oslé ha asegurado que es "un tremendo honor recibir este reconocimiento porque simboliza el vínculo que tengo con esta ciudad. Una parte esencial de mi identidad. Ser de Logroño trasciende la geografía, es un legado de dedicación".

En su discurso ha querido tener unas palabras de recuerdo a sus padres. De su tierra, ha sentenciado, "he llevado el eco de nuestras raíces en cada rincón que he pisado. He compartido el nombre de Logroño por el mundo".

FERNANDO GIL TORNER Y SU AMOR "POR LA PALABRA Y EL TEATRO"

El acto ha continuado con la lectura de la semblanza, por parte de la mujer del siguiente insigne, Fernando Gil Torner y exconcejala, Concha Arribas, de quien ha dicho "es un hombre dinámico, activo y trabajador".

"Fernando llegó a Logroño tras terminar sus estudios y desde entonces amó la tierra que le ofrecía la posibilidad que le permitía poner en práctica su amor a la palabra y al teatro. El teatro es una poderosa herramienta educativa y transformadora. Y ayudó a los jóvenes a encontrar su camino".

Fernando Gil Torner fue el fundador hace cincuenta años impulsor y alma máter del Teatro Pobre de la Laboral, el centro por excelencia del teatro aficionado en nuestra comunidad. Su incorporación como docente en la recién creada Universidad Laboral de Logroño está en el origen de ese hecho.

Así, en este centro, Fernando Gil Torner se convirtió en maestro, maestro de actores -como Javier Cámara- y maestro de literatos, -como Bernardo Sánchez-, por citar únicamente algunos ejemplos sobresalientes. De este modo, Gil Torner ha contribuido al desarrollo cultural y social de Logroño.

Gil Torner recuerda que llegó a Logroño "con 26 años" y "cuando me preguntaron que qué sabía hacer, yo solo sabía que quería ser actor. Me dediqué al mundo del teatro pero educando. Yo no tuve opción porque muchos adolescentes me pidieron que hiciera teatro con ellos y, de paso, ayudarles en su formación".

"Hubo un momento en el que pensé marcharme pero mis compañeros -a los que también ha querido rendir un homenaje- y los alumnos, me dijeron que no me fuera y aquí sigo", ha destacado.

MARRODÁN: "SIEMPRE ABANDERA SU CARÁCTER LOGROÑÉS Y RIOJANO"

Finalmente, la periodista, Lucía Ripa, ha destacado la figura de la logroñesa Mª José Marrodán Gironés, maestra y psicopedagoga, orientadora en los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de La Rioja. Ripa ha destacado que "siempre abandera su carácter logroñés y riojano".

Tras hacer un recorrido por su trayectoria profesional, afirma que sus relatos y poemas "demuestran su trabajo incansable. Amiga de todos, generosa, amable y cariñosa. Siempre con una mano tendida para lo que se necesite y con una sonrisa, como la que reparte en el hospital Imaginario, tratando a niños ingresados. Una gran mujer".

Su vocación le ha llevado a convertirse en escritora y poetisa: poemarios y colaboraciones en antologías poéticas, libros de relatos, novelas, cuentos infantiles educativos... Además, destaca por sus colaboraciones sociales y ha sido presidenta del Ateneo Riojano, por lo que ha contribuido de forma notable al desarrollo cultural, cívico y social de Logroño.

Una agradecida Maria José Marrodán, ha recogido su Insignia recordando que "leer es mi pasión y me hace crecer, divertirme y aprender". Como ha querido compartir con los asistentes, "el aprendizaje más importante que tuve fue a los 11 años, con un cuento de Ana María Matute, 'La Rama Seca', que me hizo querer ser escritora, como ella. Y me hizo querer poder ayudar a las personas cuando más lo necesitan".

Ha pedido también "que no se olvide nunca la educación para que nuestros niños y jóvenes del futuro hagan una ciudad más habitante y recordemos nuestro origen".

"20 AÑOS QUE NOS RECUERDA NUESTRA DIVERSIDAD"

El acto ha concluido con las palabras del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, destacando que, los 20 años de insignias, "nos recuerda nuestra diversidad".

De los cuatro homenajeados este año, Conrado Escobar, ha explicado que Fernando Gil es "una leyenda teatral que crece con el trato personal. Es la autoridad discreta y animosa". De Maria José Marrodán, prosigue, "es la eterna sonrisa, el optimismo vital, la divulgadora que siempre está".

De Rafael Domingo -ha dicho- es "un hombre de principios, atento a todos, abierto y siempre lúcido". Finalmente de Juan Díaz y de Gorgorito -recuerda- "es la infancia, la ilusión, la alegría, la inocencia. El refugio de las ilusiones y de los sueños".

"Muchas gracias porque los cuatro ayudáis a que Logroño sea una ciudad más fácil, más culta, más solidaria, siempre inacabada y siempre viva", ha finalizado.