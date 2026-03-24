Vuelven las 'Rutas del Silencio' a la Reserva de Biosfera de La Rioja: 8 salidas guiadas gratuitas de abril a diciembre

Archivo - Imagen de archivo de las 'Rutas del Silencio' en la Reserva de la Biosfera. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de las 'Rutas del Silencio' regresan a la Reserva de la Biosfera con 8 salidas guiadas que se desarrollarán de los meses de abril a diciembre. Así, habrá 25 plazas en cada actividad que se centrará en explorar la riqueza biológica de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado este martes el nuevo programa de esta iniciativa, que regresa en concreto el próximo 12 de abril con una actividad en Valdegutur, y continuará con otras siete salidas guiadas gratuitas hasta final de año para descubrir la riqueza natural y sonora de La Rioja.

A través de estas rutas de senderismo interpretativo, "los participantes podrán escuchar, identificar e interpretar sonidos de origen natural, como los cantos de aves rupícolas, forestales y migratorias", ha recordado Sáenz de Urturi.

Como novedad, en esta edición se ha incorporado una ruta en Ajamil, donde "se podrá disfrutar de una experiencia sensorial en un hayedo en otoño".

Las inscripciones se irán abriendo de forma progresiva. En este sentido, el director general de Medio Natural ha informado que ya están disponibles las cuatro rutas correspondientes a primavera y verano, para, ya en septiembre, abrir el plazo para las actividades de otoño e invierno.

Las 'Rutas del Silencio' están enmarcadas en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja) y dentro del programa 'Pasea La Rioja'.

Con un total de 200 plazas -25 por actividad-, cada ruta se centra en un valle o en un elemento singular de la Reserva de la Biosfera para invitar a redescubrir uno de los recursos naturales más singulares y mejor conservados de este territorio: su paisaje sonoro, un patrimonio intangible que permite conectar con la biodiversidad a través de la escucha activa.

Los participantes descubrirán esos paisajes sonoros en entornos tan diversos como el embalse de Añamaza y el Cañón del río Cajo, el Solar de Valdeosera, el cañón del Leza, los hayedos de Ajamil o el valle del Jubera. Asimismo, podrán adentrarse en espacios como el Carrascal de Villarroya y en enclaves de gran valor geológico y paleontológico, como los yacimientos de icnitas de Peñalmonte o Linares.

Desde que arrancó el programa en 2014 con cuatro itinerarios, las 'Rutas del Silencio' han ido evolucionando hasta consolidarse como una de las propuestas interpretativas de referencia en la región.

Los recorridos se distribuyen a lo largo de las cuatro estaciones del año, adaptándose a la fenología de las especies y a los momentos de mayor riqueza acústica del entorno.

CALENDARIO 2026 DE LAS 'RUTAS DEL SILENCIO'.

Rutas de primavera:

Ruta de Valdegutur (domingo 12 de abril): Recorrido por el embalse de Añamaza y el Cañón del río Cajo, un enclave de gran valor geológico. La presencia de agua favorece una elevada biodiversidad y un paisaje sonoro especialmente rico en primavera, con protagonismo de aves rupícolas como el buitre leonado o el halcón peregrino, así como anfibios, como el sapo partero o la rana común.

Ruta de Peñalmonte (sábado 25 de abril): Itinerario entre Préjano y Arnedillo que combina patrimonio natural, geológico y etnográfico. A lo largo del recorrido se interpretarán sonidos de rapaces rupícolas como el alimoche, además de visitar icnitas de dinosaurios, minas de carbón y la Vía Verde del río Cidacos.

Ruta de Valdeosera (sábado 16 de mayo): Recorrido por el valle del Leza hasta el Solar de Valdeosera, hoy despoblado, que destaca por su casa solariega con un gran blasón de alabastro. La ruta permitirá disfrutar del paisaje sonoro y la biodiversidad del Camero Viejo, combinando interpretación natural (migración de aves, huellas de fauna y evolución del paisaje) con elementos históricos y arqueológicos como aterrazamientos, tejeras o el antiguo lavadero.

Ruta de verano:

Ruta de Leza (domingo 21 de junio): Itinerario por el cañón del río Leza, declarado Lugar de Interés Geológico. El recorrido permitirá conocer su biodiversidad y disfrutar de un paisaje sonoro dominado por el curso del río y la biodiversidad del entorno.

Rutas de otoño:

Ruta del Linares (sábado 17 de octubre): Recorrido hasta el yacimiento de icnitas de La Era del Peladillo, el más extenso de Europa. El paisaje sonoro del entorno, junto con la fauna y la vegetación mediterránea, acompañará la experiencia durante toda la ruta.

Ruta de Ajamil (sábado 31 de octubre): Itinerario por un hayedo que, a comienzos de noviembre, ofrece una experiencia sensorial única. La ruta pone el foco en la interpretación del paisaje a través de los sentidos: los colores del otoño en las distintas especies arbóreas, el sonido de las aves migratorias, el aroma de las plantas, el gusto de las bellotas o la suavidad de las hojas de haya.

Rutas de invierno:

Ruta de Santa Engracia (sábado 28 de noviembre): Recorrido al atardecer por el valle del Jubera, en un entorno de impresionantes barrancos y escarpados roquedos, donde se combinan paisajes humanizados con olivos, bojs y antiguas minas de plomo, frecuentados por numerosas aves invernantes. Permitirá disfrutar del paisaje sonoro nocturno y escuchar especies como el cárabo común.

Ruta de Villarroya (sábado 12 de diciembre): Itinerario por el Carrascal de Villarroya, entre campos de cultivo y matorral mediterráneo, en el que se visitarán elementos etnográficos como colmenares fijos históricos y la nevera de Grávalos, mientras se intenta detectar la actividad del águila real en época de celo en los cortados de la Sierra de Yerga.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades.