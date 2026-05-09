Vuelven las rutas teatralizadas por Calahorra los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha preparado para los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre ocho rutas teatralizadas por el Casco Antiguo y los monumentos más emblemáticos y singulares de Calahorra.

Esta iniciativa se repite, un año más, con la intención de dinamizar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, a través de un paseo ameno y original por los principales rincones del Casco Antiguo en el que se recrearán pasajes destacados de la historia de Calahorra.

Las Rutas teatralizadas se han programado para los sábados 9, 23 y 30 de mayo; 24 y 31 de octubre; 14 y 21 de noviembre y 5 de diciembre. El horario de salida es a las 18 horas desde la plaza de El Raso.

Para asistir a estas visitas es necesario reservar plaza en la Oficina de Turismo municipal. Se pondrán a disposición 15 días antes del día de cada ruta. El precio es de 5 euros y gratuito para los niños menores de 12 años.

Durante las rutas se representarán 5 escenas en tono humor histórico, costumbrista, cómico y de farsa grotesca con la Iglesia de Santiago, la calle de La Enramada, el yacimiento romano-medieval 'Las Medranas', el Torreón del Portillo de la Rosa, la iglesia de San Andrés, la Casa Carramiñana, el mirador del Sequeral, el templo de San Francisco y la Casa de los Curas como telones de fondo.

Estas representaciones están protagonizadas por los actores de la compañía de teatro riojana Sapo Producciones, que interpretarán al inventor relojero Julián, a José Bonaparte, al centinela 'Murrión', al juglar Platóteles 'El Degollao' y al inventor del autogiro Julián de Felipe Ruiz, entre otros personajes.

Una propuesta turística que combina historia, cultura y entretenimiento para promocionar y dinamizar Calahorra. Estas rutas teatralizadas contribuyen a difundir el patrimonio de la ciudad de una manera original, atractiva y cercana para todos los públicos.