Wine Fandango incorpora las 'coffee parties' al Festival Actual

Dj Vinila Von Bismark - WINE FANDAGO

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Wine Fandango celebra una década formando parte de la programación oficial del festival Actual e incorpora este año a Logroño "una tendencia internacional que está transformando la forma de socializar los fines de semana", las 'Coffee Parties'.

Tal y como ha informado, se trata de un formato matinal que mezcla música, gastronomía y "ambiente distendido, ideal para comenzar el día con energía y disfrutar del festival desde primera hora".

Se celebrarán dos sesiones matinales -el sábado 3 con Vinila Von Bismark y el domingo 4 con Martista- que combinan música en directo, café de especialidad "y una carta de desayunos para todos los gustos".

"En Wine Fandango siempre hemos querido traer a Logroño el espíritu cosmopolita y las tendencias de ocio de las grandes capitales. Cada vez más gente sale pronto, hace deporte y busca nuevas formas de socializar", ha resaltado el fundador de Wine Fandango, Richi Arambarri.

A su juicio, la 'Coffee Party Actual' encaja perfectamente con esa nueva manera de vivir las mañanas". Así, a partir de las 10:30 horas, Wine Fandango acogerá dos sesiones gratuitas hasta completar aforo.

Para esta edición, el restaurante cuenta también con la colaboración de Cafés Baqué, que ofrecerá café de especialidad preparado por baristas invitados, y del Hotel Eurostars Marqués de Vallejo como alojamiento oficial.

El equipo de cocina de Wine Fandango ha preparado una carta especial de desayunos con opciones "para todos los gustos": brioches creativos (como el de salmón ahumado con queso cremette y frutos rojos, o el de bacalao ahumado con guacamole y tapenade), clásicos en versión Fandango como el brioche de tomate rallado y jamón ibérico, croissants a la plancha o rellenos, tostadas de pan de centeno con huevos trufados o aguacate, ensaladas de fruta, muffins o bocatitas.

En bebidas, no faltarán el café de especialidad de Cafés Baqué, zumos variados, batidos, tés o kombucha. "Una propuesta amplia y sabrosa pensada para acompañar la música y disfrutar de la mañana sin prisas", ha destacado.