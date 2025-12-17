La XII Maratón Internacional Ciudad de Logroño tendrá lugar el próximo 4 de octubre de 2026

El domingo 4 de octubre de 2026 se celebrará la XII Maratón Internacional Ciudad de Logroño - MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE LOGROÑO

Tras el éxito de celebración y participación de la decimoprimera edición la Maratón Internacional Ciudad de Logroño volverá, como es tradicional, el primer domingo de octubre del próximo año.

La organización de la prueba ha repasado los datos de la exitosa pasada edición en la que se consiguieron cifras récord de participación con más de 2.500 inscritos, la presencia de corredores de todas las Comunidades Autónomas y una potente difusión de la prueba en la que se alcanzaron más de 35.000.000 de visualizaciones en redes sociales.

En 2026, nuevamente a las 09,00 horas del 4 de octubre, se dará la salida a la prueba reina del atletismo, de carácter internacional, con inicio y meta en el Paseo de El Espolón de Logroño.

Se celebrará al mismo tiempo, como es habitual, las distancias homologadas de Maratón, Media Maratón y 10K para dar cabida a todo tipo de corredores que quieran disfrutar de la ciudad haciendo lo que más les gusta, desde los más profesionales y aficionados hasta los corredores más populares. Este evento deportivo se convierte como la excusa perfecta para venir a La Rioja y hacer turismo por la tierra con nombre de vino, disfrutar de la gastronomía, etc.

La prueba recorrerá las calles y todos barrios de la capital riojana y contará con muchas sorpresas y animaciones a lo largo del recorrido.

"Sin duda será, como las anteriores ediciones, una carrera espectacular para correr, pero también para disfrutar. Tanto corredores como aficionados, familiares y amigos, podrán pasar un fin de semana de deporte divertido y diferente", afirman desde la organización.

Esperan, como ha ocurrido en las últimas ediciones, "tener un alto porcentaje de participantes nacionales e internacionales que ocupen, como ha venido siendo habitual, la totalidad de las plazas hoteleras de la capital".

Horarios:

Salida de la carrera (Maratón y Media Maratón) a las 09,00h. desde el Paseo del Espolón de Logroño. Y llegada de nuevo a Meta en el Paseo del Espolón.

La salida del 10K se realizará, como viene siendo habitual, a las 09,00h. en la rotonda situada entre Avda. de Lobete y Obispo Fidel García.

Tiempo límite para la prueba: 5 horas (Maratón), 2 horas y 30 minutos (Media Maratón) y 1 hora y media (10K).

INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción está ya abierto y acabará al completarse las 2.500 inscripciones o el día 30 de septiembre de 2026. Por criterios organizativos podría anticiparse dicho plazo.

La inscripción se realizará ONLINE a través de la página web oficial de la prueba, en el apartado INSCRIPCIONES: www.maratonlogrono.es