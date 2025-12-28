El XIV Foro de Espiritualidad de la UPL se desarrollará el 31 de enero y 1 de febrero en Riojaforum

Archivo - "El amor, criterio definitivo" será el tema central del XIV Foro de la Espiritualidad, que organiza la UPL - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XIV Foro de Espiritualidad se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en Riojaforum, bajo el tema de 'El amor, criterio definitivo'.

Precios: 65 euros localidad de patio de butacas, 89,50 euros localidad patio de butacas + comida.

55 euros localidad de anfiteatro, 79,50 euros localidad de anfiteatro + comida. La venta de entradas -a través de www.entradas.com- y en la taquilla de Riojaforum.

PROGRAMACIÓN

La primera ponencia del sábado por la mañana, será el filósofo Josep María Esquirol con 'Siguiendo la pista de la vibración y apertura'. A continuación, intervendrá Michael Schwammberger, maestro laico de práctica budista, que hablará sobre 'El amor, semilla de transformación personal y en el mundo'.

La mañana terminará con el maestro de Educación infantil Jonás Fernández, quien a través de objetos planteará la cuestión 'Espiritualidad, ¿para qué?'.

Por la tarde, el espectáculo de animación 'Amarse, verterse' de Fernando Tobías, formador de Habilidades personales, dará paso a las intervenciones del filósofo y psicólogo clínico Guillermo Echegaray y su charla 'La soberanía del amor'; y de la filóloga y doctora en Humanidades, Teresa Guardans con 'Amar en tiempos de algoritmos. Nuevos retos para la vida en profundidad'.

La actuación del dúo 'In a sentimental mood', formado por Ulrich Calvo (guitarra) y Ana Irigoyen (voz), cerrará la jornada del sábado.

El domingo 1 de febrero por la mañana, Matilde de Torres, médica y profesora de Yoga, centrará su intervención en 'La alternativa: AMAR'.

A continuación, habrá una mesa redonda en la que todos los ponentes harán una puesta en común y responderán a las preguntas que realice el público.

El Foro contará, como cada edición, con prácticas meditativas durante los dos días. La clausura correrá a cargo del grupo de teatro Sapo Producciones con "Kharmatizadas perdidas".

El Foro de Espiritualidad de la UPL reúne cada año a 1.200 personas procedentes de La Rioja y del resto de comunidades.

Más información en www.universidadpopular.es y en la oficina de la UPL.