Las XV Jornadas del Futuro en Español destacan la trascendencia de que la IA "intercepte datos en español"

El director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Carlos Prieto, interviene en la mesa redonda 'Retos y Estrategias para el Español Tecnológico' - UNIR

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las XV Jornadas del Futuro en Español han destacado hoy la trascendencia de que la Inteligencia Artificial "intercepte datos en español", en palabras del director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, Carlos Prieto.

El responsable de UNIR ha participado en la mesa redonda 'Retos y Estrategias para el Español Tecnológico: Administración, Empresa y Academia', en el marco de las XV Jornadas 'Futuro en Español', que en esta edición abordan 'El español en la era de la IA'.

Organizadas por diario 'La Rioja' y Grupo 'Vocento', cuentan con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, UNIR, Telefónica y la Fundación San Millán.

Prieto ha puesto sobre la mesa la preocupación que existe sobre el hecho de que la Inteligencia Artificial pueda tener consciencia. Sin embargo, ha considerado que "las emociones son difíciles de replicar" y, por tanto, ha creído que no hay riesgo. Sí que lo hay, ha visto, en un uso por parte de personas que no buscan el bien.

La mesa redonda ha pasado, después, a debatir sobre el idioma de la IA, para considerar, tal y como ha manifestado el director de Telefónica en La Rioja, Manuel Herrero, que "el español es una palanca tecnológica de primera mano".

"Las máquinas no son sólo capaces de responder problemas complejos sino que hablan entre ellas como seres humanos, y es fundamental que sean capaces de hablar un correcto español entre ellas", ha dicho.

"Y dónde mejor que donde nació el español", ha considerado por su parte el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, que ha abanderado la capacidad de esta comunidad para hacer "algo más que traducir" y liderar la introducción del español en la IA.

Prieto ha ido más allá y ha visto la trascendencia que se "desarrollen aplicaciones en español" y, para mostrar su importancia, se ha referido a su uso en la medicina.

"Creo que una región como La Rioja puede alcanzar un liderazgo de la IA en español", ha añadido el presidente de AERTIC, Iñaki Gurría.

El director de la Oficina de Transferencia del Conocimiento también ha reflexionado acerca de la necesidad de preguntarnos cómo podemos usar la IA en "nuestro día a día".

En este sentido, ha apuntado a cómo las universidades pueden ayudar a empresas y particulares a través de la investigación (seguridad, BIG Data...). También ha visto que hay que "desaprender" para poder adaptarse a la Inteligencia Artificial.

La mesa redonda ha vuelto al idioma. "Es muy probable", ha indicado Herrero, "que si no hacemos algo la IA nos hable en un español que no entendemos".

Prieto, a este respecto, ha apuntado a la necesidad de que empresa, administración y universidad "trabajen conjuntamente en fortalecer la figura del español".

LOS MEDIOS ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las jornadas han tratado, además, el futuro de los medios ante la Inteligencia Artificial en una mesa en la que el responsable de Desarrollo Digital de Europa Press, Manuel Pardo, ha destacado el "reto importante" que supone la IA como forma de "consumo de noticias".

Así, ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que la Inteligencia Artificial sea la forma en que se distribuyen noticias dado que hay que tener en cuenta, al recibir una información, cuál es la fuente y cómo se ha elaborado.

El director general de VOCENTO, Fernando Belzunce, ha valorado el "uso increíblemente potente" que tiene la IA para ayudar al periodista a hacer "investigación" y por sus "posibilidades visuales". No obstante, ha advertido de que puede ser "un mayor catalizador de la desinformación".

Frente a esto, Belzunce ha querido ser optimista y, en este sentido, Pardo ha visto que con la IA "habrá más periodistas y se hará mejor periodismo" porque "la labor del periodista es una labor social importante, de vigilancia" y con la IA "se hará con mayores herramientas".

Una crónica hecha por Inteligencia Artificial, a su juicio, "no vale nada". Pero la IA puede ser un apoyo, por ejemplo, transcribiendo declaraciones para que el periodista haga una noticia.

El director de Tecnología de la Agencia EFE, Juan Manuel Ruiz, por su parte, ha puesto el foco en que "la IA no es la solución a todas las cosas que hace una empresa periodística". "El valor del periodismo lo dan las personas que escriben", ha resaltado.

En cuanto a la directora de Archivo de RTVE, Virginia Bazán, ha ensalzado la necesidad de poner "en el centro a la persona" y que la IA sirva de apoyo.

"Podemos daros" en el archivo "el momento exacto", ha dicho en referencia a cuando un periodista quiere mostrar una declaración. La tarea importante, ha destacado, está en no permitir que se "cuelen" imágenes hechas con Inteligencia Artificial.

Pardo también ha puesto el foco en el negocio de la empresa periodística, dado que, ha visto, "el periodismo que se hace ahora es mejor que hace diez años, pero los ingresos son menos", porque, con la irrupción de Internet, se cogen contenidos.

Para cerrar, Ruiz ha visto que el futuro es "incierto pero con capacidades bestiales"; Pardo "prometedor"; y Bazán y Belzunce han coincidido en que es "apasionante".

AUTORÍA

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha clausurado el foro considerando que "el terremoto tecnológico que ha supuesto la aceleración de la IA es para todos los ámbitos de la sociedad".

"La IA nos enfrenta a un futuro incierto", ha dicho, "pero un futuro determinado sería aburrido". Para Capellán, "el futuro siempre es incierto pero a la vez apasionante, e inquietante".

Ha anunciado que La Rioja será escenario de una exposición titulada 'Autoría' el próximo año, 2026, que abarcará desde el origen de la lengua hasta la Inteligencia Artificial. Y es que, para Capellán, es fundamental acudir a las fuentes, contrastar, conocer la autoría.