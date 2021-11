El XVIII Curso de Cine y Literatura en inglés proyecta el episodio piloto de la serie 'The Durrells' de Steve Barron

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XVIII curso de cine y literatura en inglés 'Pilots and More' proyectará este viernes, 12 de noviembre, el episodio piloto 1.1 de la serie 'The Durrells'. La sesión dará comienzo a las 17,00 horas en el aula 202 del Edificio de Filología de la UR (C/ San José de Calasanz, 33). Quienes asistan tendrán la posibilidad de escoger el visionado en versión original con subtítulos en inglés (V.O.S.I.) o en versión original sin subtítulos (V.O.).

El episodio 1.1 de la serie 'The Durrells' fue dirigido en 2016 por el cineasta irlandés-británico Steve Barron, conocido también por dirigir los vídeos musicales de las canciones "Billie Jean" de Michael Jackson, "Summer of '69" y "Run to You" de Bryan Adams.

'The Durrells' es una serie británica estrenada el 3 de abril del 2016. Situada en 1935, la serie comienza cuando la inglesa Louisa Durrell, cuya vida comienza a derrumbarse después de la muerte de su esposo, toma la decisión de mudarse con su familia a la isla griega de Corfú. Poco a poco irán aceptando su nuevo hogar, enfrentándose a un nuevo conjunto de desafíos, descubriendo en el proceso a nuevos amigos, rivales, amantes y animales.

Posteriormente a la proyección del episodio, el profesor e investigador de la UR, Miguel Ángel Muro Munilla, ofrecerá la conferencia titulada 'La vida con un filtro optimista'.

La entrada a la sesión es libre, aunque estará limitada por el aforo de la sala, contemplando las restricciones que se vayan actualizando en relación a la pandemia COVID-19.

El XVIII Curso de Cine y Literatura en Inglés, 'Pilots and More' cuenta con financiación del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria a través de la convocatoria de Actividades Culturales, y del Departamento de Filologías Modernas por medio del Seminario Permanente 'Carmelo Cunchillos', así como con la colaboración de la Facultad de Letras y de la Educación de la UR.

La Dirección Académica del curso corre a cargo de la investigadora Alicia Muro Llorente, y está coordinado por el profesor del Grado en Estudios Ingleses José Díaz-Cuesta Galián. En la organización también colaboran la asociación ACAUR, el Centro de Estudios Irlandeses BANNA/BOND; y los grupos de investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID), y 'Lengua, Literatura y Patrimonio'.