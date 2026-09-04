La XXVIII Semana de Música Antigua de Logroño comienza este sábado con un concierto gratuito de 'Euskal Barrok'

LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII Semana de Música Antigua de Logroño comienza este sábado 5 de septiembre, con el concierto 'Dances & Fantasies', de Euskal Barrok Ensamble, que tendrá lugar a las 20,00 horas en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR). La actuación será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo.

Esta será la primera de las seis propuestas que conforman la programación de esta edición, que se desarrollará hasta el próximo jueves 10 de septiembre en tres escenarios de la ciudad: el Centro de la Cultura del Rioja, la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio y la Sala de Cámara de Riojaforum.

El domingo 6 de septiembre, a las 20,00 horas, la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio acogerá 'Mudéjar', a cargo de Saulus Ensemble. El grupo interpretará obras del Cancionero de Palacio y melodías sefardíes que rinden homenaje a un pasado compartido de tradiciones y religiones. La entrada será también gratuita y libre hasta completar aforo.

A partir del lunes 7 de septiembre, los conciertos se trasladarán a la Sala de Cámara de Riojaforum, donde se celebrarán cuatro actuaciones a las 20,00 horas. Como antesala de estos cuatro conciertos, se celebrarán los 'Preludios musicales', pequeñas intervenciones a cargo de la Academia de Música Antigua de Rioja Filarmonía. Estos microconciertos tendrán lugar a las 19,15 horas en el vestíbulo de Riojaforum, antes de cada actuación, y estarán inspirados en los compositores, obras y países relacionados con el repertorio que se interpretará posteriormente.