El XXXII Curso de Verano 'Ciudad de Arnedo' abordará con expertos el nuevo desorden mundial

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XXXII Curso de Verano 'Ciudad de Arnedo 2026', organizado por la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo, aborda 'El nuevo orden mundial: ¿una nueva Guerra Fría multipolar?' del 14 al 18 de septiembre con ponentes como Ángeles Espinosa y Pablo Simón.

Este curso es el más veterano de los que forman parte del programa de Cursos de Verano UR 2026 que, gestionados desde la Fundación General de la UR, incluyen tanto cursos en Logroño, Arnedo, Calahorra, Treviana y Ginebra (Suiza), como un completo programa de actividades dirigidas al público infantil y juvenil, así como a la conciliación de la vida familiar y laboral.

En esta edición, el Curso de Verano Ciudad de Arnedo dedica cinco sesiones -con cuatro conferencias en la Casa de Cultura y una proyección cinematográfica en el Teatro Cervantes- al nuevo orden mundial. En todos los casos, a partir de las 19,30 h con entrada libre hasta completar el aforo disponible.

Abre el programa el lunes 14 de septiembre la periodista y escritora calceatense Ángeles Espinosa para hablar de Oriente Próximo y el desorden mundial; y le seguirá el martes 15 Luis Velasco Martínez, de la Universidad de Vigo, quien disertará sobre la consolidación de China en un mundo multipolar.

Mariano López de Miguel, de la Universidad de Murcia, interviene el miércoles 16 para ofrecer la conferencia 'Geopolítica del colapso: los conflictos postsoviéticos en perspectiva'; mientras que el jueves 17 se proyecta la película El mago del Kremlin en el Teatro Cervantes; y cierra el curso el politólogo arnedano Pablo Simón con la conferencia 'El nuevo (des) orden internacional: el renacer de los imperios'.

El XXXII Curso de Verano 'Ciudad de Arnedo 2026' está dirigido por Jesús Movellán Haro, del Área de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja, y por Minerva Sáenz Rodríguez, del Área Historia del Arte de la Universidad de La Rioja. Abierto al público en general, aquellas personas que quieran obtener el diploma de asistencia tienen que realizar la inscripción en https://inscripciones.unirioja.es.

EL NUEVO DESORDEN MUNDIAL

El contexto internacional actual está marcado, lejos de las ensoñaciones posteriores al "final" de la Guerra Fría, por la incertidumbre. Las sociedades actuales se encuentran en un momento de especial tensión geopolítica caracterizada por lo que ha tendido a conceptualizarse como el 'Nuevo Orden Mundial'.

En mitad de este proceso, los nuevos medios de comunicación, sobre todo los digitales, han contribuido a conformación de una nueva opinión pública y a una mayor interconexión del mundo que, irónicamente, ha aumentado la incomprensión y la falta de espacios para el entendimiento y la cooperación internacional.

Desde la comunicación, pero muy especialmente desde el análisis político e histórico, se plantea este curso de divulgación como un espacio en el que intentemos dar respuesta o, al menos, reflexionar a partir de la pregunta que subtitula esta propuesta: ¿nos encontramos ante una nueva Guerra Fría de carácter multipolar, caracterizada por la inconsistencia de viejas alianzas o la ausencia de grandes bloques geopolíticos e institucionales de carácter supranacional?.