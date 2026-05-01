Young Cigar Smokers presentan en directo su álbum debut "Everest" este domingo en la Sala Fundición

Cartel del concierto - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Fundición de Logroño acogerá este domingo, 3 de mayo, a las 19,30 horas, un concierto protagonizado por Young Cigar Smokers, formación riojana que presentará en directo su primer trabajo discográfico, "Everest".

La cita contará también con la actuación de la banda burgalesa The Mañana Culture, en una velada que reunirá dos propuestas contemporáneas dentro del rock.

Las entradas están disponibles en venta online anticipada a través de salafundicion.es por 10 euro y en taquilla el mismo día del concierto pro 12 euro.

Young Cigar Smokers, banda de rock originaria de Logroño, debuta con "Everest", un álbum que condensa la energía y personalidad del grupo.

Su propuesta se articula en torno a una base rítmica sólida, guitarras con carácter propio y una voz protagonista que aporta intensidad a un sonido que combina influencias clásicas con texturas atmosféricas.

El disco es el resultado de un proceso de búsqueda sonora en el que la formación ha trabajado para definir una identidad propia y reconocible dentro del género.

Por su parte, desde Burgos, The Mañana Culture regresan con "Overdrive", un trabajo que trasciende los límites del rock and roll para adentrarse en un territorio de experimentación sonora y conceptual.

Con una propuesta que integra riffs contundentes, letras sugestivas y una construcción colectiva en la que cada integrante aporta matices esenciales, la banda plantea una experiencia musical inmersiva.

Influenciados por referentes diversos como Nine Inch Nails, Pearl Jam o Depeche Mode, y con una marcada vocación contemporánea, el grupo presenta un álbum que invita a una escucha activa y a una interpretación abierta, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas del panorama actual.