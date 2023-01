Zapatero asegura que el feminismo "no ha hecho más que empezar" y "tenemos el deber de no ponerle límites"

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado este jueves en Logroño que el "feminismo no ha hecho más que empezar y tenemos el deber de no ponerle límites". Así, ha indicado, hasta ahora "se ha hecho una historia para el poder de los hombres" pero lo que hay que hacer es "una historia de las mujeres para compartir con los hombres".

José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho estas declaraciones tras recoger el galardón de los II Premios 'Alicia Izaguirre' que el PSOE de La Rioja celebra para reconocer el trabajo y desempeño que personalidades de La Rioja y de otros puntos de España han realizado en defensa de la igualdad. También ha recibido esta distinción la periodista riojana, Ángeles Espinosa.

El expresidente del Gobierno de España ha agradecido la entrega de este premio por parte del PSOE. Además, ha defendido, "el feminismo no es una ideología es una rama del saber, un conocimiento avanzado del ser humano y de la sociedad por los valores de la convivencia".

"HAY MUCHO QUE AVANZAR"

Como ha destacado en su discurso, "no recuerdo oír en sitios que hay un hombre director o un hombre presidente, eso solo se dice cuando hay una mujer... eso denota que hay mucho que avanzar".

"Afortunadamente -prosigue- la historia empezó a rectificar pero es muy importante y trascendente conocer los nombres y las historias de tantas mujeres olvidadas en todas las ramas, cultura, conocimiento, política, sindicalismo... hay que recuperar las figuras que tenían que haber estado reconocidas".

El PSOE -ha dicho- "siempre ha querido adelantarse a la historia, conquistar y ganar el futuro y si hay un compromiso determinante para una sociedad digna, culta y avanzada es que esos pronósticos se rompan y que hagamos que la cultura del feminismo y del saber y su disciplina sea un valor social como lo fue en su momento la libertad de expresión".

A todo ello, ha continuado, "hay que terminar con las discriminaciones, sin excusas. El feminismo va a llegar a todos los rincones de la tierra".

También ha destacado la situación de las mujeres en países como Afganistán e Irán. "Algo tenemos que hacer, nosotros somos un país que se ha caracterizado por exportar derechos y feminismo".

"SE HAN ABIERTO CAMINOS"

Por su parte, la periodista riojana, Ángeles Espinosa, ha recibido esta distinción ilusionada por dos motivos "un premio en mi tierra y con un nombre -en referencia a Alicia Izaguirre- que ha sido muy importante en la lucha por los derechos y libertades del país".

"Hoy nos parecen normales muchas cosas pero antes se ha tenido que abrir un camino y eso lo han hecho mujeres como Alicia", ha indicado.

Los premios "son un regalo" y así "lo recibo", ha proseguido. "Siempre he sido una mujer feminista pero como periodista y con la marca de género acabada en 'A' nunca sentí la necesidad de definirme como mujer periodista. Cuando volvía de una misión en Irán o Irak, había muy pocas compañeras mujeres y yo me negaba a ver diferencias con los hombres, ha sido la mirada de mis compañeros la que me ha hecho ver que había una diferencia".

"Hoy afortunadamente veo cambios y se tiene más en consideración, es un avance, vamos por buen camino y el día que no existan diferencias y no haya que premiar a nadie por preocuparse de los derechos y libertades de las mujeres habremos llegado ahí", ha finalizado.

RECONOCIMIENTOS

El PSOE de La Rioja ha reconocido esta tarde, en la segunda edición de los Premios 'Alicia Izaguirre', la contribución del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la periodista riojana de El País, Ángeles Espinosa, a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

En una Sala Negra llena por completo, la secretaria general, Concha Andreu, ha aplaudido la valentía de los premiados "por ser pioneros y comprometidos en una lucha en la que, afortunadamente, hemos avanzado mucho". Un avance experimentado en La Rioja, a la que la Andreu ha puesto de empleo "al haber aprobado el año pasado la

primera Ley regional contra la Violencia de Género, publicado el primer Plan de Igualdad para la Administración Pública, y aumentado de forma considerable la inversión en protección a las mujeres víctimas de violencia machista cuando anteriores gobiernos ni siquiera eran capaces de ejecutar los fondos que tenían disponibles".

Pese a todo ello, la líder del PSOE La Rioja ha apostado "por no dar nada por supuesto, por no bajar la guardia ya que el riesgo de involución es más real que nunca en España, como hemos visto estos últimos días en comunidades autónomas cercanas".

Con palabras de agradecimiento a Zapatero por su Ley de Igualdad, y a Ángeles Espinosa por su profesionalidad y buen hacer "en espacios mediáticos que, hasta hace no tanto, estaban reservados a los hombres", ha concluido su intervención Concha Andreu, en un acto donde los premiados han agradecido el galardón y animado al

PSOE a seguir trabajando "en pro de la igualdad".