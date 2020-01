Rémi Brague, investido Doctor Honoris Causa por el CEU: "Una universidad es católica por sí misma"

Publicado 28/01/2020 14:52:16 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU San Pablo ha investido como Doctor Honoris Causa al profesor emérito de Filosofía árabe y medieval en La Sorbona Rémi Brague, este martes 28 de enero durante el acto de celebración de Santo Tomás de Aquino.

En su discurso de Ingreso en el Claustro, Brague ha destacado que la denominación "universidad católica" es una simple tautología. "Una universidad es católica por sí misma; si rechaza el título de católica, dejaría de ser una universidad", ha señalado el catedrático.

En esta línea, Brague ha apuntado que "algunas no lo saben, otras se empeñan en olvidarlo". Una amnesia que, según el filósofo francés, "afecta a la gran mayoría de las universidades de hoy". En este sentido, Brague ha advertido de que la universidad está condenada a desaparecer o a cambiar radicalmente hasta que no quede ni el nombre.

Para finalizar, el filósofo francés ha mostrado su agradecimiento por formar parte del claustro de una universidad "que se sabe católica y que se enorgullece de ello", según informa la Universidad CEU San Pablo en un comunicado.

Rémi Brague ha sido titular de la 'Cátedra Guardini' en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, además de docente visitante en Pensilvania, Colonia, Lausana y Boston. Con una numerosa obra escrita tanto de historia de las ideas como de pensamiento árabe, medieval y moderno, en 2012 recibió el premio 'Ratzinger'. Actualmente, es conocido por ser el referente intelectual de 'One of us'.

El encargado de impartir la laudatio ha sido el catedrático de Filosofía del Derecho de la CEU USP, Elio Alfonso Gallego, quien ha destacado su amplio bagaje cultural e influencia en el pensamiento católico actual.

En su discurso, el profesor Gallego también ha subrayado que "el objeto de su vida no ha sido la fama o el éxito, sino buscar y la verdad, con mayúsculas, alcanzar una sabiduría de las cosas y ponerla al servicio del conocimiento".

La rectora de la Universidad, Rosa Visiedo, ha entregado al nuevo Doctor Honoris Causa los títulos doctorales y los símbolos que acompañan al grado: la medalla, el birrete, el anillo y los guantes. Por su parte, su padrino, el profesor Gallego, ha entregado a Brague el libro de la ciencia.

Posteriormente, se ha celebrado la ceremonia de investidura de los nuevos doctores de la Universidad y se han entregado los premios a la Calidad Docente e Investigadora de los Departamentos, y a la Calidad Docente de los Títulos de Grado. El gran canciller de la Universidad, Alfonso Bullón de Mendoza, ha clausurado el solemne acto académico.

"ATACAR A LA IGLESIA PARA PARECER PROGRESISTA"

En una entrevista con Europa Press, Rémi Brague, ha criticado que se "ataque a la Iglesia" para "parecer progresista" y que se aprueben proyectos de ley sobre "los llamados problemas sociales" cuando "no tienen nada que decir sobre los problemas realmente serios".

Brague ha asegurado que le "encanta" España, un país en el que "los mayores están casados y viven con sus nietos perfectamente bilingües". Sin embargo, como extranjero, señala que apenas puede aventurar ninguna opinión sobre la situación política.

En todo caso, ha indicado que el único comentario que puede hacer es también válido para su propio país, Francia: "Aprobar proyectos de ley sobre los llamados 'problemas de la sociedad' es una oportunidad de oro para los partidos políticos, especialmente cuando no tienen nada que decir sobre problemas realmente serios, como el desempleo, la brecha creciente entre ricos y pobres, la deuda pública, el colapso demográfico y la inmigración junto con las reacciones populistas que provoca, el estado catastrófico del sistema escolar, el crimen, etcétera".

"Mi impresión acerca de la España actual es que, si quieres obtener algo, incluso las cosas más estúpidas, es suficiente decir, si alguien no quiere dártelo, que él o ella están en el lado de Franco", ha añadido.

Sobre la propuesta de Vox de un 'pin parental', el pensador francés ha asegurado que el "problema" al que se quiere hacer frente "es real" al menos en su país, Francia, donde, a su juicio, "algunos maestros realmente ya no enseñan sino que son militantes de una ideología". "Adoctrinan a sus alumnos mientras fingen 'concienciarlos'.

Si bien, el filósofo ha avisado de que establecer un 'pin parental' podría provocar que algunos padres vetaran para sus hijos determinadas asignaturas. "Podría usarse para permitir, por ejemplo, que los padres musulmanes se opongan a que a sus hijos se les enseñe biología, o a sus hijas, hacer gimnasia", ha indicado.