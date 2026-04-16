Madrid Nuevo Norte da un nuevo paso con avances en el desarrollo Malmea-San Roque-Tres Olivos para 7.100 viviendas

Recreación Madrid Nuevo Norte en el área de Malmea-San Roque-Tres Olivos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha dado este jueves un nuevo paso en la tramitación de Madrid Nuevo Norte con la aprobación inicial del proyecto de Estatutos y Bases de Actuación para la constitución de la Junta de Compensación del área Malmea-San Roque-Tres Olivos, un desarrollo en el que está prevista la construcción de 7.100 viviendas, de las que 1.400, el 20%, contarán con algún tipo de protección pública.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealdesa de Madrid, Inma Sanz, ha subrayado que este ámbito es el que más viviendas aportará dentro de la operación urbanística para Madrid Nuevo Norte, donde en su conjunto están proyectadas 10.500 viviendas, de las que 2.100 serán protegidas.

Este ámbito, uno de los cuatro que forman el proyecto junto a Las Tablas, Centro de Negocios y Estación de Chamartín, contará además con dotaciones públicas de salud, educativas, deportivas y sociales que ayudarán a cubrir las necesidades de estos barrios.

Se ha proyectado también la construcción de dos nodos de transporte público situados al norte y al sur, cada uno de ellos con una nueva estación de Metro, de Cercanías y varias paradas del nuevo sistema de autobús prioritario de alta capacidad, con plataforma reservada y prioridad semafórica.

La iniciativa, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, reservará también una superficie de 509.246 metros cuadrados a las redes públicas locales. Esto permitirá a los vecinos de este entorno disfrutar de más de 160.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, así como de equipamientos sociales y servicios urbanos, con más de 136.000 metros cuadrados, y otros 210.000 metros cuadrados de vía pública.

Además, un total de 214.864 metros cuadrados tendrán como finalidad el uso terciario oficinas y 36.119 metros cuadrados serán para el terciario comercial, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

PUENTES Y PASARELAS Y UN GRAN PARQUE LINEAL

En materia de conexión, se creará un nuevo gran eje ambiental norte-sur que integrará los nuevos ámbitos a través de un gran parque lineal. Se trata del eje verde de Madrid Nuevo Norte, que conectará los ecosistemas naturales del monte de El Pardo, a lo largo de la continuación de la calle de Agustín de Foxá, con el paseo de la Castellana. También se potenciará la movilidad ciclista con una nueva red de carriles que conectará con el Anillo Verde Ciclista y el carril bici de Colmenar Viejo.

En lo referente a la protección del patrimonio existente en este entorno, el expediente contempla la preservación, en su actual ubicación, del Edificio Profidén y la ermita de Nuestra Señora de Lourdes, ambos catalogados con nivel de protección 2, así como la ermita de San Roque.

El desarrollo de esta iniciativa urbanística llevará aparejadas, además, importantes mejoras para las infraestructuras de este entorno del norte de Madrid y para toda la ciudad. Por un lado, se avanzará en la transversalidad viaria este-oeste desde el casco de Fuencarral a Las Tablas con su conexión mediante tres puentes y un túnel: el puente de Malmea, el de prolongación de Cardenal Herrera, el puente del Monasterio de Arlanza y el túnel de Afueras de Valverde.

Al sur, tres puentes sobre la M-30, dos nuevos en las calles de Agustín de Foxá y Antonio Cabezón, además de la reforma y ensanchamiento de la pasarela ya existente en Mauricio Legendre, que lo conectará con el Centro de Negocios de Chamartín.

Desde el Ayuntamiento de la capital han subrayado que la puesta en marcha de esta iniciativa urbanística hará desaparecer esta brecha histórica de la ciudad que aislaba barrios completos y se comportaba como una barrera artificial.

MADRID NUEVO NORTE

El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó inicialmente el proyecto de los estatutos para la constitución de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación de este desarrollo. Esta iniciativa está promovida por los cuatro ámbitos integrados en Madrid Nuevo Norte.

En concreto, por las comisiones gestoras de los ámbitos de 'Malmea-San Roque-Tres Olivos' y del Centro de Negocios de Chamartín; por Crea Madrid Nuevo Norte ---como propietaria de más del 50% de 'Las Tablas Oeste'--, y por Administrador de Infraestructuras Ferroviarias --Adif y Adif-Alta Velocidad--, como titulares de más del 50% de la superficie de la Estación de Chamartín.

Su objetivo será la gestión y ejecución coordinada de las redes públicas e infraestructuras comunes a los cuatro ámbitos de actuación de Madrid Nuevo Norte, así como de las compartidas entre algunos de ellos, según vienen definidas en la modificación del plan general.

También coordinará la ejecución de aquellas infraestructuras que, no estando directamente referidas a las redes comunes o compartidas, afecten directamente a todos o algunos de los ámbitos de actuación y sean necesarias para la adecuada urbanización total de la operación Madrid Nuevo Norte.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para que Madrid Nuevo Norte sea una realidad, denominada 'Prolongación de la Castellana', fue aprobada el 29 de mayo de 2020 en el Pleno del Ayuntamiento y ratificada definitivamente por la Comunidad de Madrid el 22 de julio de 2020.

Tendrá una extensión de 5,6 kilómetros de norte a sur y contará con más de 3,3 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 400.000 serán destinados a zonas verdes. El parque central, por ejemplo, ocupará 13 hectáreas.

El 76,65% del suelo del proyecto será de uso y titularidad pública. Además, se contempla la construcción de nuevas conexiones sobre las vías de tren y la M-30: cinco puentes, un túnel y una pasarela peatonal. Hasta 20 hectáreas de vías de tren serán cubiertas.

La puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte tiene como gran objetivo la potenciación de la estación de Chamartín como elemento central del nuevo Centro de Negocios de Madrid, junto al intercambiador modal previsto en Mauricio Legendre.

Este proyecto permitirá, además, desarrollar un modelo de movilidad en el que el transporte público sea el protagonista del 80% de los trayectos. También potenciará las políticas de vivienda pública municipal mediante la fijación del 20% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda con algún tipo de protección pública.